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Двух пешеходов сбили недалеко от ТЦ "Волна" в Барнауле

, ИА "Амител"
31 декабря в Барнауле произошло несколько крупных аварий
ДТП 31 декабря в Барнауле / Фото: 'Инцидент Барнаул' / vk.com/incident22

ДТП 31 декабря в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул" / vk.com/incident22

Днём 31 декабря в Барнауле сбили двух пешеходов – мужчину и женщину. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

"На улице Власихинской недалеко от шоссе Ленточный бор сбили двух пешеходов. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и медики", – говорится в сообщении.

Авария произошла на пешеходном переходе. Как сообщили очевидцы, водитель совершал обгон и сбил людей. В другой группе сообщалось о том, что мужчина был в сознании, женщина – без. Подробной информации о происшествии пока нет.

Вечером 31 декабря ещё одно серьёзное ДТП произошло на пересечении улиц Антона Петрова и Телефонной. По словам барнаульцев, водитель на иномарке якобы находился в состоянии алкогольного опьянения и "залетел" под трамвай. При этом мужчина себя неадекватно.

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Автор:
Алёна Жукова журналист +73852594466

Комментарии

1.01.2022 12:47
- гость -

Поражает беспечность за рулём. Выздоровления пострадавшим.

1.01.2022 13:02
- гость -

Переходя дорогу, часто вижу, как люди прутся не глядя по сторонам, уткнувшись в телефоны и натянув капюшоны! На больничной койке будет очень много времени подумать, а стоило ли так быть беспечному и уверенному на пешеходном переходе! Убедись, что тебя видят и пропускают и тогда иди и то, переходя смотри по сторонам, а не витай мыслями в облаках!

1.01.2022 13:03
- гость -


1.01.2022 12:47
- гость -
А беспечность пешеходов Вас не поражает?

1.01.2022 13:05
Гость

Конечно пешеходы помешали, а то что обгонял один другого на пешеходнике это уже норма

1.01.2022 13:26
- гость -


1.01.2022 13:05
Гость
Ну вот и будут два пешехода лежать на больничных кроватях и решать, какую часть ПДД нарушил водитель, может время хватит им понять, что и они виноваты в ДТП, т.к. не убедились в безопасности перехода.

1.01.2022 13:45
- гость -

1.01.2022 13:26
- гость -
т.к. не убедились в безопасности перехода.

Еще наверное пешеходы обгоняли друг друга на пешеходном переходе...
Неадекват зашкаливает.

1.01.2022 13:52
- гость -

1.01.2022 13:26
- гость -

Да не обьясняйте вы таким ничего. Не дойдет.

1.01.2022 14:09
Kto

Ну вот и будут два пешехода лежать на больничных кроватях и решать, какую часть ПДД нарушил водитель, может время хватит им понять, что и они виноваты в ДТП, т.к. не убедились в безопасности перехода. - синдром вахтера у автолюбителей работает на полную

1.01.2022 14:24
- гость -

При этом мужчина себя неадекватно.Амик хватит бухать.

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