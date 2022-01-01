Днём 31 декабря в Барнауле сбили двух пешеходов – мужчину и женщину. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
"На улице Власихинской недалеко от шоссе Ленточный бор сбили двух пешеходов. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и медики", – говорится в сообщении.
Авария произошла на пешеходном переходе. Как сообщили очевидцы, водитель совершал обгон и сбил людей. В другой группе сообщалось о том, что мужчина был в сознании, женщина – без. Подробной информации о происшествии пока нет.
Вечером 31 декабря ещё одно серьёзное ДТП произошло на пересечении улиц Антона Петрова и Телефонной. По словам барнаульцев, водитель на иномарке якобы находился в состоянии алкогольного опьянения и "залетел" под трамвай. При этом мужчина себя неадекватно.
Комментарии
Поражает беспечность за рулём. Выздоровления пострадавшим.
Переходя дорогу, часто вижу, как люди прутся не глядя по сторонам, уткнувшись в телефоны и натянув капюшоны! На больничной койке будет очень много времени подумать, а стоило ли так быть беспечному и уверенному на пешеходном переходе! Убедись, что тебя видят и пропускают и тогда иди и то, переходя смотри по сторонам, а не витай мыслями в облаках!
1.01.2022 12:47
- гость -
А беспечность пешеходов Вас не поражает?
Конечно пешеходы помешали, а то что обгонял один другого на пешеходнике это уже норма
1.01.2022 13:05
Гость
Ну вот и будут два пешехода лежать на больничных кроватях и решать, какую часть ПДД нарушил водитель, может время хватит им понять, что и они виноваты в ДТП, т.к. не убедились в безопасности перехода.
1.01.2022 13:26
- гость -
т.к. не убедились в безопасности перехода.
Еще наверное пешеходы обгоняли друг друга на пешеходном переходе...
Неадекват зашкаливает.
1.01.2022 13:26
- гость -
Да не обьясняйте вы таким ничего. Не дойдет.
Ну вот и будут два пешехода лежать на больничных кроватях и решать, какую часть ПДД нарушил водитель, может время хватит им понять, что и они виноваты в ДТП, т.к. не убедились в безопасности перехода. - синдром вахтера у автолюбителей работает на полную
При этом мужчина себя неадекватно.Амик хватит бухать.