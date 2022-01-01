Днём 31 декабря в Барнауле сбили двух пешеходов – мужчину и женщину. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

"На улице Власихинской недалеко от шоссе Ленточный бор сбили двух пешеходов. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и медики", – говорится в сообщении.

Авария произошла на пешеходном переходе. Как сообщили очевидцы, водитель совершал обгон и сбил людей. В другой группе сообщалось о том, что мужчина был в сознании, женщина – без. Подробной информации о происшествии пока нет.

Вечером 31 декабря ещё одно серьёзное ДТП произошло на пересечении улиц Антона Петрова и Телефонной. По словам барнаульцев, водитель на иномарке якобы находился в состоянии алкогольного опьянения и "залетел" под трамвай. При этом мужчина себя неадекватно.