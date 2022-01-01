"Виновата" инфляция. В России с 1 января вырос прожиточный минимум

Прожиточный минимум в России с 1 января 2022 года составляет 12 654 рубля. Соответствующее решение ранее принял президент Владимир Путин из-за высоких темпов роста инфляции.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличился до 13 793 рублей, пенсионеров – до 10 882 рублей, детей – до 12 274 рублей, сообщает РИА Новости.

В конце декабря 2021 года на совещании по социальным вопросам президент обратил внимание, что индексация прожиточного минимума предусмотрена на 2,5%. Однако в условиях "разогнавшейся" инфляции этого недостаточно. Поэтому глава государства поручил повысить прожиточный минимум на 8,6%.

В 2021 году по стране этот показатель составлял 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля, для детей – 11 303 рубля.

Прожиточный минимум – это стоимость условной потребительской корзины: ключевых продовольственных продуктов (хлеб, овощи и фрукты, сахар, соль, чай, мясо, рыба, молоко, масло), непродовольственных товаров, а также услуг, в том числе платежей за ЖКХ.

Прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат. Кроме того, от прожиточного минимума рассчитываются социальные выплаты для семей с детьми (выплаты беременным женщинам, выплаты на детей до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 7 лет, выплаты на детей от 8 до 17 лет), федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям.

О том, какие ещё изменения произошли в жизни россиян с 1 января, читайте в нашем материале.