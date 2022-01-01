Ёлочка, гори. В Казахстане пожар уничтожил главный символ Нового года

В казахстанском городе Тараз сгорела новогодняя ёлка, установленная на площади Шахристан. Об этом сообщили власти населённого пункта своём Instagram.

Ёлка сгорела 1 января 2022 года – через шесть минут после встречи Нового года. На место происшествия выезжали 14 пожарных и четыре единицы спецтехники. Причина ЧП пока неизвестна.

"01.01. 2022 г. в 00.06 г. Тараз, на территории историко-культурного центра "Коне Тараз", произошёл пожар искусственной новогодней ёлки на площади 15 кв.м. Пожар локализован в 00:15 и ликвидирован в 00:20. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара выясняется", – сказано в сообщении.

Жители города в комментариях отметили, что подобное происходит уже не впервые:

"Даже Новый год просто встретить без всяких плохих новостей не можем".

"Одно название "ёлка"... уже не первый год горит... на старой площади тоже горела".