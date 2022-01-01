Японские учёные разрабатывают "пожизненную" вакцину от COVID-19

Специалисты из Токийского института медицинских наук разрабатывают вакцину, которая обеспечивает пожизненный иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Japan Times.

По информации первоисточника, в основе супервакцины лежит препарат против оспы, который был разработан в XVIII веке британским врачом Эдвардом Дженнером. Японские учёные намерены создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2.

Профессор университета Митинори Кохарой отметил, что препараты, использующие вектор вируса осповакцины, "являются самыми мощными из всех". Этот тип вакцины обладает небольшими побочными эффектами, при этом не нуждается в особых способах транспортировки и хранения.

Кроме того, создание вакцины с пожизненной эффективностью – это верный путь борьбы с коронавирусом.

Суперпрепарат уже испытали на мышах. Оказалось, что при использовании рекомбинантного вируса осповакцины, кодирующего ген птичьего гриппа, у грызунов были высокие уровни антител, которые сохранялись более 20 месяцев.

Планируется, что японский производитель лекарств Nobelpharma проведёт первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины Кохары в первой половине 2023 года.