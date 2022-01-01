С 1 января россиянам начнут выдавать электронные больничные листы. Что это значит?

С 1 января 2022 года жителям России начнут выдавать электронный больничный лист. Врачи будут подписывать его электронной подписью и размещать в информационной системе Фонда социального страхования, сообщает "Российская газета".

При этом привычный россиянам бумажный бланк отменяют. Однако медики могут предоставить на бумаге выписку с номером цифрового документа, если этого потребует пациент.

Система электронного документооборота ФСС автоматически оповестит работодателей о том, что работник заболел. После закрытия больничного пособие за период нетрудоспособности поступит напрямую из средств ФСС.

Максимальный размер пособия по больничному в 2022 году составит 2572 руб. 60 коп. в день (около 80 тысяч рублей в месяц).

Подробно о том, зачем вводят электронные больничные и кто не сможет на них рассчитывать, читайте в нашем материале.