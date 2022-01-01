Минимальную цену пачки сигарет подняли в России до 112 рублей

С 1 января в России выросла единая минимальная цена пачки сигарет: теперь она составляет 112 рублей, сообщает РИА Новости.

Единая минимальная стоимость на табачную продукцию введена в стране с 1 апреля 2021 года. Этот показатель рассчитывается на основе минимального значения акциза на пачку сигарет, НДС и повышающего коэффициента. Продажа сигарет, которые стоят дешевле установленного параметра, не допускается.

С 1 апреля 2021-го и до 1 января 2022 года стоимость сигарет составляла 108 рублей за пачку. При этом максимальный размер цены продавцы устанавливают самостоятельно: это закон никак не корректирует.

Ранее директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок Philip Morris International в России Александр Мироненко заявил, что единая минимальная цена является эффективным инструментом для борьбы с нелегальным табачным оборотом.