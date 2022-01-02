31 декабря ушел из жизни именитый российский волейболист Вадим Хамуцкий. Об этом сообщили в пресс-службе волейбольного клуба "Белогорье".

"Вадим Анатольевич долгое время защищал цвета нашего клуба и сборной России, неоднократно выигрывал чемпионат России, дважды побеждал в Лиге чемпионов, был призером олимпийских игр. Это невосполнимая утрата для всего российского и мирового волейбола", — сказано в сообщении.

Вадим Хамуцкий трижды поднимался на подиум Олимпийских игр. В 2000-м году в Сиднее он завоевал серебро, а в Афинах (2004) и Пекине (2008) он завоевывал бронзовые медали.

По информации ряда источников, спортсмен умер во сне из-за проблем с сердцем.