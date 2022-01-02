Владимир Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что специалисты награждены в том числе за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

Орден "За заслуги перед Отечеством" II степени получат девять специалистов, орден Пирогова – 18 и медаль Луки Крымского – 36 медработников.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин решил принять участие в испытаниях назальной формы вакцины от коронавируса, которую разработали в Центре имени Гамалеи.