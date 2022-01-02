Владимир Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что специалисты награждены в том числе за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.
Орден "За заслуги перед Отечеством" II степени получат девять специалистов, орден Пирогова – 18 и медаль Луки Крымского – 36 медработников.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин решил принять участие в испытаниях назальной формы вакцины от коронавируса, которую разработали в Центре имени Гамалеи.
Комментарии
Ярко выраженный стимул бороться ещё больше, ещё дольше и с ещё более высокими показателями смертности.
Для каких дураков эти новости пишутся? Неужели мы должны поверить, что дедушка проснулся второго января и решил указ подписать?
Отмечается, что специалисты награждены в том числе за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.
Не понятно, за что. Чем, именно эти врачи отличились, от других. Как-то надо поподробнее о заслугах награждённых.
А вас не проведешь ребята!
Вы ведь точно знаете, что ни кого вируса нет и врачи по всему миру просто головы дурят людям.
Ради выплат, затягивая нахождение людей в больницах и пичкая их препаратами.
Ну а уж про рабочий график президента, у нас вообще в Барнауле кого не спроси, всё поминутно знают.
И не надо делать людям мозг, тут не дкрачки знаете ли!!!
Ну да, особенно Попова отличилась! Со своим дипломом санитарного врача, принимала "активное участие" в разработке вакцины от коронавируса!!! Так и представляю ее сидящую над микроскопом и изучающую вирусы.
2.01.2022 10:59
- гость
Жаль что вы считаете, что "участие" это сидеть над микроскопом.
Хотя объяснять наверное бессмысленно, да я и сам не знаю. Но понимаю, что это огромный объем организационной работы различных ведомств и подразделений или вы думаете, для себя у "них" бюрократии нет?)
2.01.2022 11:11
- гость -
По закону допуск вакцины к применению разрешает именно Роспотребнадзор. Именно эта организация выдает заключение о возможности массового применения.
А кто у нас руководитель этой конторы? Попова!
Она же и автор вакцины.
Сама себе одобрила свое изобретение.
2.01.2022 11:21
- гость -
Беседа закончена!
С новым годом