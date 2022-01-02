Умерла режиссёр "Лунтика" и "Смешариков" Галина Воропай

Российский режиссёр Галина Воропай скончалась на 50-м году жизни. Об этом сообщили на странице кафедры режиссуры мультимедиа и анимации СПбГИКиТ.

"В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года скончалась Воропай Галина Владимировна! Приносим соболезнования её родным и близким!" – сказано в сообщении.

Причина смерти женщины не разглашается.

Галина Воропай окончила Ленинградское реставрационное училище, затем – Педуниверситет имени А. И. Герцена, а позднее прошла курсы художника-аниматора на студии "Мельница".

Она работала над такими мультфильмами, как "Лунтик и его друзья", "Барбоскины", "Алёша Попович и Тугарин Змей", "Смешарики. Новый сезон", "Иван Царевич и Серый Волк 2", "Три Богатыря. Ход Конём" и другие.