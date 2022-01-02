В Новосибирске подозреваемого в убийстве 23-летней девушки задержали через два дня после случившегося. Об этом сообщает "АиФ – Новосибирск".

Девушка была знакома с вероятным убийцей девять лет. В последнее время он стал употреблять наркотики и сел в тюрьму. Сибирячка хотела расстаться с ним и не поддерживала контракт, пока он отбывал срок.

Мужчина освободился и смог вернуть доверие возлюбленной, но через некоторое время снова подсел на наркотики, из-за чего пара вновь разошлась.

В один из дней девушка ушла в парикмахерскую и не вернулась. Убийца нанёс ей несколько ударов ножом.

Задержать его удалось во время похорон, куда он сам пришёл. Сдала злоумышленника его мама.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мужчина убил знакомого из-за высказываний в адрес умершей жены.