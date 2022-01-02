Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот через три-четыре месяца. Его слова передаёт ТАСС.

Он также отметил, что препарат способен защитить от "омикрон"-штамма.

"Лабораторные опыты показывают, что "Спутник V" в обычной инъекционной форме защищает от "омикрона", то, естественно, и в назальной форме она будет эффективна", – заявил Гинцбург.

По словам разработчиков, при помощи неё можно создать местный иммунитет в верхних дыхательных путях. Также они обещают, что у назальной формы практически не будет побочных эффектов. Также её можно применять вместе с бустерной дозой "Спутника Лайт".