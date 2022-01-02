Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот через три-четыре месяца. Его слова передаёт ТАСС.
Он также отметил, что препарат способен защитить от "омикрон"-штамма.
"Лабораторные опыты показывают, что "Спутник V" в обычной инъекционной форме защищает от "омикрона", то, естественно, и в назальной форме она будет эффективна", – заявил Гинцбург.
По словам разработчиков, при помощи неё можно создать местный иммунитет в верхних дыхательных путях. Также они обещают, что у назальной формы практически не будет побочных эффектов. Также её можно применять вместе с бустерной дозой "Спутника Лайт".
Комментарии
Когда гинцбург попадёт под суд?
2.01.2022 12:58
- гость -
Скорее Аннушка масло разольет
Ну да кто все эти учёные и институты которые изучали российскую вакцину, подтверждали её эффективность и т.д.
Подумаешь там 70 с чем-то стран.
Что они вообще в вакцинах понимают?
Нам то здесь все ясно.
Все учёные куплены, а над нами ставят эксперимент.
Только единицы просветлённых на Ютубе могут донести истину до человечества. Но большинство людей глупы и не слышат их.
Навальная вакцина давно в умах людей укоренилась, путен говорит - воровать хорошо, а Навальный говорит - нехорошо, и люди согласны с Навальным, за это и сидит бедолага.
Раньше все кололись, теперь нюхать будем.
Но пасаран!