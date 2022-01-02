Астероид Апофис диаметром около 400 метров и весом около 30 тонн приближается к Земле. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Как отмечает РИА Новости, небесное тело подлетит на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники.

"Сила землетрясения в радиусе 10 км от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 м в секунду", – сказано в сообщении института.

Напомним, что в середине ноября потенциально опасный астероид 2004 UE размером от 170 до 380 метров в диаметре пролетел рядом с Землёй.