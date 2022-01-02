Астероид Апофис диаметром около 400 метров и весом около 30 тонн приближается к Земле. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Как отмечает РИА Новости, небесное тело подлетит на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники.
"Сила землетрясения в радиусе 10 км от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 м в секунду", – сказано в сообщении института.
Напомним, что в середине ноября потенциально опасный астероид 2004 UE размером от 170 до 380 метров в диаметре пролетел рядом с Землёй.
Комментарии
Астероид Апофис открытый в 2004 году в обсерватории Китт-Пик в Аризоне. Предварительное название 2004 MN4, имя собственное получил 19 июля 2005 года. После прохождения астероида мимо Земли в 2013 году специалисты лаборатории реактивного движения НАСА заявили, что возможность столкновения с Землёй в 2029 году исключена, а в 2036 году — чрезвычайно маловероятна[4].
Удивительно что в мчс об этом узнали только сегодня.
Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Институт и МЧС -ЭТО большая разница!!!!! Примерно как корова и молоко.
Не 30 тонн, а 27 000 000 тонн. Небольшая разница.
Амик копипастит ахинею...
Пришло время спасать мир!
2.01.2022 14:45
Брюс Уиллис
Это тебе не пятый элемент ковырять. Тут думать надо.
АМИК, господи, читать противно...
Тело, вес которого составляет около 30 тонн....
Ни вес, а МАССА!
Цитировать Лаврова не буду...
2.01.2022 14:53
Дюша Метёлкин
Испугавшись, эту лага-статью уже перепечатали все СМИ. Не в Амике дело, а в профессии - журналист.
Меня тоже напрягло, что по версии амика такая дура весит всего 30 тонн, т.е. пол-вагона с углем.