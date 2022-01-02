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Путин поздравил россиян с Новым годом на итальянском языке

, ИА "Амител"
После обращения президент подарил зрителям выступление своей любимой группы
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин в эфире праздничного выпуска программы "Вечерний Ургант" поздравил россиян с Новым годом на итальянском языке. Концерт под названием "Чао, 2021!" вышел в эфир 1 января.

В конце выпуска Владимир Путин на фоне Колизея произнес речь на итальянском языке. 

"И дарю всем выступление моей любимой группы. Прошу!" — завершил Путин.

После этого на экранах появился солист группы "Любэ" Николай Расторгуев, который на фоне итальянских достопримечательностей исполнил песню "От Волги до Енисея" на итальянском языке.

Традиционное ежегодное поздравление на русском языке Владимир Путин произнес 31 декабря.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

Комментарии

2.01.2022 14:24
Павсекакий

"От Волги до Енисея" - всё остальное не Расея?
И сколько Ургант заплатил Путину за съёмки? Или это безвозмедно из любви к Италии?

2.01.2022 15:32
про

"...с Новым годом на итальянском языке"

Мы должны быть счастливы этому сообщению? Или проигнорировать его?

"Быть или не быть? Вот в чем вопрос...."

2.01.2022 15:55
- гость -

вы прикалываетесь, или тупые? видно же, что это чел из камеди и наложили с помощью нейросети маску!!!

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