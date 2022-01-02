Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после смертельного ДТП под Рязанью. Об этом сообщает ТАСС.
"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", – рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Проверку перевозчика также проводит региональная прокуратура. По её результатам будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок.
Напомним, в результате аварии с участием пассажирского автобуса погибли шесть человек. По предварительным данным, виновником аварии является водитель автобуса.
Комментарии
Как всегда всё на водилу спишут и забудут у министра спросить, что такое отбойники и почему на них в России экономят.
Судя по фото опубликованному на другом сайте, дорогу там чистить начали только после аварии.
Опора стоит прямо на дороге и криво. Можно было предположить такой случай.
Водитель и виноват. Отбойники,пешеходы, гололедица, дороги, ГАИ и далее до президента. Нет мозгов не гони или вообще за руль не садись .
Опора стоит как положено на обочине.Водитель,видимо заснул ночью.
Нет мозгов
Мозгов нет у тех, кто делает наши дороги. Да, бывает гололедица, бывает и водители засыпают. Такова жизнь. Только в этом случае, в Европе ТС по касательной влетает в отбойник. Итог: все целы. А у нас на встречку, в опору, или с моста. Итог: куча трупов и две кучи инвалидов.
Опора стоит как положено на обочине.
Да как положено. Только должен быть отбойник не позволяющий допустить лобовое столкновение.