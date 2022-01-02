Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после смертельного ДТП под Рязанью. Об этом сообщает ТАСС.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", – рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Проверку перевозчика также проводит региональная прокуратура. По её результатам будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок.

Напомним, в результате аварии с участием пассажирского автобуса погибли шесть человек. По предварительным данным, виновником аварии является водитель автобуса.