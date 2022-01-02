По информации Минсельхоза США, Китай собирается скупить большую часть продовольствия в мире. Ожидается, что в 2022 году запасы республики будут расти.

Пекин скупит половину запасов продовольствия: в частности, 69% от общего количества маиса, 60% риса и 51% пшеницы. Эксперты считают, речь идёт об увеличении запасов на 20% за последние десять лет.

"Ненасытный аппетит Китая к закупкам зерна ведёт к дальнейшему сокращению мирового предложения и создаёт условия для длительного роста цен на продукты питания", – приводят слова экспертов "Известия".

По прогнозам профильного комитета ООН, к концу 2021 года цены на импорт продовольствия в мире оказались рекордными.