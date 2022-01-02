Врачи из Южной Африки, Великобритании и США заявили, что симптомы заражения "омикрон"-штаммом коронавируса похожи на признаки простуды. Об этом сообщает The Sun.

Эксперты отметили, что симптомы нового варианта COVID-19 проявляются в организме примерно на второй день после заражения и могут продлиться до пяти дней.

Среди них выделили першение в горле, боль в пояснице, насморк или заложенность носа, головную боль, усталость, чихание, ночную потливость и ломоту в теле.

Отмечается, что симптоматика у этого штамма менее выраженная, чем у предыдущих вариантов вируса, и из-за этого похожа на простуду.