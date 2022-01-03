Врачи назвали ранние симптомы "омикрон"-штамма коронавируса

Названы ранние симптомы "омикрон"-штамма COVID-19. Как сообщает The Sun, проявления разновидности коронавируса возникают в организме примерно на второй день после заражения и могут продлиться около пяти дней.

Как выяснили медики из Южной Африки, Великобритании и США среди симптомов выделили першение в горле, боль в пояснице, насморк или заложенность носа, головную боль, усталость, чихание, ночную потливость и ломоту в теле.

При этом проявления "омикрон"-штамма менее заметно, чем традиционные признаки коронавируса – из-за этого они сильно похожи на простуду или грипп. Тем не менее специалисты советуют не игнорировать их и вовремя обращаться к врачам. Так, лучшим способом обезопасить себя от заражения была названа вакцинация.