Эксперт рассказала об изменении размера налога на вклады в 2022 году

Консультант в области налогообложения физических лиц PwC в России Елизавета Михалкина в беседе с агентством "Прайм" рассказала, какие изменения произошли в налоге на вклады с 1 января 2022 года. Она отметила, что с этого года налоговая база определяется исходя из суммы фактически полученных процентов, кроме процентов по счетам эскроу и по рублёвым счетам со ставкой не более 1%.

"Налогообложению подлежат проценты, превышающие сумму, рассчитанную как один миллион рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ, действующую на 1 января налогового периода", – пояснила финансист.

Таким образом, с учётом текущего значения ключевой ставки процентный доход по вкладам, который не облагается налогом, составляет 42,5 тысячи рублей.

Кроме того, разница между налогообложением процентов по банковским вкладам в 2021 году и 2022-м сводится только к корректировке суммы необлагаемого процентного дохода. Так, проценты по вкладам в зарубежных банках будут облагаться в полном объёме.