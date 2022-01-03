Вирусолог предсказал всплеск заболеваемости COVID-19 в России из-за "омикрон"-штамма

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предсказал, что подъём заболеваемости COVID-19 в России в январе вполне вероятен из-за "омикрон"-штамма. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, такой сценарий возможен, если "омикрон" будет развиваться в РФ так, как это было в ЮАР и Англии.

"Но весь вопрос в том, будет ли этот подъём так же коррелироваться, как мы сейчас видим корреляцию со свободными койками в стационарах", – подчеркнул инфекционист.

Он добавил, что есть высокая вероятность, что будет подъём заболеваемости, но не будет такого наплыва госпитализаций. Вознесенский добавил, что "дельта"-штамм вызвал намного больше летальных случаев, чем "омикрон", именно на фоне "дельты" была максимальная летальность.