Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил по аналогии с сигаретами сделать обязательным размещение пугающих изображений на алкогольной продукции для продающих её компаний, сообщает РИА Новости.

По его словам, на спиртных напитках также в обязательном порядке нужно прописывать, что "алкоголь убивает в любом количестве".

"В России на пачках сигарет достаточно давно размещают страшные картинки, которые предупреждают о вреде употребления никотиновой продукции. Считаю, что с алкоголем нужно поступить таким же образом. Примерно на площади 65-70% от упаковки размещать фото с трагическими последствиями потребления алкоголя", – сказал Хамзаев.

Ранее врач назвала опасности употребления спиртного несколько дней подряд.