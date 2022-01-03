Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил по аналогии с сигаретами сделать обязательным размещение пугающих изображений на алкогольной продукции для продающих её компаний, сообщает РИА Новости.
По его словам, на спиртных напитках также в обязательном порядке нужно прописывать, что "алкоголь убивает в любом количестве".
"В России на пачках сигарет достаточно давно размещают страшные картинки, которые предупреждают о вреде употребления никотиновой продукции. Считаю, что с алкоголем нужно поступить таким же образом. Примерно на площади 65-70% от упаковки размещать фото с трагическими последствиями потребления алкоголя", – сказал Хамзаев.
Ранее врач назвала опасности употребления спиртного несколько дней подряд.
Комментарии
Пусть у себя а кишлаке такие порядки заводит
Я его не выбирал
Надо крупными буквами на молочке писать "ОСТОРОЖНО ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО - СДОХНИТЕ"
На банках с тушенкой - "ОСТОРОЖНО В БАНКЕ СОСКИ И ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ КОРОВЫ"
Ну да, страшными картинками на сигаретах сильно испугали.
В 90е баночная водка была Чёрная смерть. Чёрная банка 350гр и рисунок черепа. Пили с удовольствием. Отменить все запреты. Каждому свое. Судьбу не обманешь и не обойти.
В 90е баночная водка была Чёрная смерть. Чёрная банка 350гр и рисунок черепа. Пили с удовольствием. Отменить все запреты. Каждому свое. Судьбу не обманешь и не обойти.
?????
Уровень ума этого человека родом из кишлака ,то Ленина и его соратников из мавзолея вытащить,то бутылки разрисовать ,занялись бы реальными делами ,я тоже этого не избирал .
Что-то надо посоветовать и нам, например, на лбу этого депутата должны быть надписи, что он посоветовал хорошего за годы работы депутатом.
Лишь бы его президентом не сделали.