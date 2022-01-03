Уже в 2022 году сотрудники ГИБДД могут начать использование экспресс-тестов для моментального выявления пьяных водителей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Точная дата внедрения новшества будет известна позднее.

Применение подобных средств позволит сократить время на общение водителей с сотрудниками полиции, исключить их предвзятость и предотвратить конфликтные ситуации.

Водитель может направиться на медицинское освидетельствование при отказе проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, при его несогласии с полученными результатами, а также при наличии достаточных оснований полагать, что результаты освидетельствования являются ошибочными.

Ранее Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей и мотоциклов.