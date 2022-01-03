За прошедшие сутки в России диагностировали 16 343 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Последний раз меньше заражений в сутки фиксировали 17 июня – тогда было получено 14 057 положительных тестов на COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заболевания за прошедшие 24 часа зафиксировано в Санкт-Петербурге (1341), Москве (1335), Московской области (1180). В Алтайском крае выявили 351 новый случай.

Количество летальных исходов от последствий COVID-19 за последние сутки составило 835, выздоровели 24 037 человек.

Всего в России с начала распространения коронавируса выявлено 10 554 309 случаев COVID-19, скончались 311 353 человека, полностью вылечились 9 548 076 человек