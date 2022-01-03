Первая и третья группы крови содержат антитела, которые помогают организму легче справиться с коронавирусом и даже не заболеть, сообщает Lenta.ru со ссылкой на доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анчу Баранову.

По словам Барановой, эти две группы крови дадут обладателям фору примерно в 10%.

"И в первой, и в третьей группах есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном. Поэтому когда такой человек встречается с коронавирусом, то его собственные антитела без всякой прививки могут слегка "придавить" вирус, что позволит приглушить симптомы. А если доза вируса при заражении была маленькой, то пациент может и не заболеть", – объяснила она.

Ранее шведские учёные из Каролинского института выяснили, что меньше всего от онкологических заболеваний страдают люди со второй группой крови.