Умер автор музыки к "Улице Сезам" Стивен Лоуренс

Композитор Стивен Лоуренс, написавший музыку к американской детской передаче "Улица Сезам", умер в возрасте 82 лет, сообщает журнал Variety со ссылкой на его жену Кантор Кэти Лоуренс.

Музыкант умер в больнице имени Клары Маас в городе Бельвилл, штат Нью-Джерси. В течение 30 лет Лоуренс писал музыку к "Улице Сезам", для которой сочинил около 300 песен и получил за них три премии "Эмми".

Кроме этого, Лоуренс создал саундтреки к романтической мелодраме "Рано или поздно", картине "Бей в барабан медленно" и мюзиклу HBO "Повесть о Кролике Питере". С 2003 года и до своей смерти Лоуренс работал дирижёром в синагоге города Стэмфорд.