4 января в некоторые районы Алтайского края "придёт весна". Об этом сообщили специалисты регионального Гидрометцентра.

В Алтайском крае термометры покажут -2...-7 градусов, по югу местами до +3 градусов. По западу местами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.

Ветер южный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит -2...-4 градуса. Без существенных осадков, однако синоптики предупреждают о том, что на дорогах ожидаются сильные гололёдные явления. Водителей просят быть аккуратными и внимательными на дорогах.

Ветер южный, 4-9 метров в секунду.