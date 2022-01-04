40 пострадавших: что известно о крупном ДТП с россиянами в Белоруссии

Экскурсионный автобус, в котором ехало 40 туристов из России, попал в ДТП 3 января на 120-м километре белорусской автодороги М-8 в Витебской области. Об этом сообщил Следственный комитет Белоруссии. Столкновение произошло с легковым автомобилем Renault, водитель которого погиб, а пассажиры автобуса получили травмы разной степени тяжести. Среди российских туристов было четверо детей.

В тяжёлом состоянии находятся трое россиян, сообщает ТАСС на посольство России в Белоруссии.

"Предварительно известно, что не менее трёх пострадавших находятся в тяжёлом состоянии", – сказал пресс-секретарь российской дипмиссии в республике Алексей Маскалев. Он также уточнил, что российские дипломаты "находятся на связи с белорусскими и компетентными органами, информация уточняется".

Причиной ДТП стало то, что водитель Renault при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В нём находилось 42 человека, среди них 40 россиян. Позже СК по Белоруссии уточнил, что шестеро из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, 18 получили ранения средней тяжести. Водитель экскурсионного автобуса госпитализирован.

Все пострадавшие находятся в областной клинической больнице Витебска, им оказывают помощь, уточняет ТАСС.