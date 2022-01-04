40 пострадавших: что известно о крупном ДТП с россиянами в Белоруссии

Экскурсионный автобус, в котором ехало 40 туристов из России, попал в ДТП 3 января на 120-м километре белорусской автодороги М-8 в Витебской области. Об этом сообщил Следственный комитет Белоруссии. Столкновение произошло с легковым автомобилем Renault, водитель которого погиб, а пассажиры автобуса получили травмы разной степени тяжести. Среди российских туристов было четверо детей.
В тяжёлом состоянии находятся трое россиян, сообщает ТАСС на посольство России в Белоруссии.
"Предварительно известно, что не менее трёх пострадавших находятся в тяжёлом состоянии", – сказал пресс-секретарь российской дипмиссии в республике Алексей Маскалев. Он также уточнил, что российские дипломаты "находятся на связи с белорусскими и компетентными органами, информация уточняется".
Причиной ДТП стало то, что водитель Renault при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В нём находилось 42 человека, среди них 40 россиян. Позже СК по Белоруссии уточнил, что шестеро из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, 18 получили ранения средней тяжести. Водитель экскурсионного автобуса госпитализирован.
Все пострадавшие находятся в областной клинической больнице Витебска, им оказывают помощь, уточняет ТАСС.
Комментарии
Причиной ДТП стало то, что водитель Renault при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.
Причина ДТП отсутствие желание диктаторов строить трассы где встречные потоки не разделены!
Эта трасса была проведена во времена диктаторства?И они указали как именно её строить?
Согласен. Это комуняки виноваты! Они ещё в 80-х должны были догадаться, что через 40 лет машины станут быстрее и тяжелее, и ещё тогда должны были построить дороги соответствующие современным требованиям. Так чтобы сейчас тираны могли только деньги воровать и совсем ничего не делать
Просто дорога завалена снегом. На других фото видно. Куда несся этот олень на рено, что от авто осталась только станина?
Куда несся этот олень на рено
Вот только не говорите мне, что дураки Белоруссии редкость. Их полно хоть в России, хоть в США. Только в США кроме дураков есть ещё умные люди, которые строят дороги в различных напрвлениях отдельно.