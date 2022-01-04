Владимир Путин поручил закрывать аварийные шахты

Президент России Владимир Путин поручил принять меры по выводу из эксплуатации угольных шахт с высоким риском аварийности. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации последовательный вывод из эксплуатации угольных шахт с высоким риском аварийности (с учётом анализа последствий такого вывода для экономики и социальной сферы)", — сказано в поручении президента.

Ответственным за выполнение этого поручение назначен глава Кабмина Михаил Мишустин. Срок исполнения — 1 мая 2022 года.

Данное решение могло быть принято после взрыва на шахте "Листвяжная".

Напомним, о происшествии на шахте "Листвяжная" стало известно утром 25 ноября. В результате аварии погиб 51 человек, ещё 63 пострадали. Изначально сообщалось о 52 погибших, однако позже из шахты живым выбрался один из спасателей. 13 декабря спасатели подняли из шахты тело последнего погибшего.