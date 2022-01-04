Президент России Владимир Путин поручил принять меры по выводу из эксплуатации угольных шахт с высоким риском аварийности. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации последовательный вывод из эксплуатации угольных шахт с высоким риском аварийности (с учётом анализа последствий такого вывода для экономики и социальной сферы)", — сказано в поручении президента.
Ответственным за выполнение этого поручение назначен глава Кабмина Михаил Мишустин. Срок исполнения — 1 мая 2022 года.
Данное решение могло быть принято после взрыва на шахте "Листвяжная".
Напомним, о происшествии на шахте "Листвяжная" стало известно утром 25 ноября. В результате аварии погиб 51 человек, ещё 63 пострадали. Изначально сообщалось о 52 погибших, однако позже из шахты живым выбрался один из спасателей. 13 декабря спасатели подняли из шахты тело последнего погибшего.
Комментарии
Владимир Путин поручил закрывать аварийные шахты, заводы и фабрики, фермы и комбинаты, промышленные предприятия, все, что вредит нашей нефте-газо- добывающей экономике...
Да придёт Спаситель!
Принимая решение специалисты должны рассчитывать также и риски для экономики
Значит,ничего закрывать не будут.
Как же в других странах без поручений путина то живут? На работу в аварийную шахту, с работы на аварийном автобусе в аварийный дом? ПовеЗЛО же нам президентом...
Тогда скоро и угля не будет.
4.01.2022 12:22
Павсекакий
Как же в других странах без поручений путина то живут?
Также. В Германии вообще все позакрывали, теперь у нас уголь берут.
Ну так зачем немцам в аварийные шахты самим лезть, когда за цветные бумажки можно у папуасов уголь и так брать....