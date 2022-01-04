Ксения Собчак заявила о том, что блогер Елена Блиновская угрожала утопить её в Катуни. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Признаюсь, это был не самый простой разговор. Мне и "в рожу плюнуть" собирались, и в ледяной Катуни утопить. Было сложно в том числе и потому, что Лена была очень напряжена", – написала Собчак.

Ведущая рассказала, что интервью у блогера она взяла прошлым летом, когда приезжала на вечеринку по случаю дня рождения Блиновской.

Напомним, на день рождения Блиновская привезла в Республику Алтай ряд российских звёзд. В компании заметили Екатерину Варнаву, певицу Нюшу, модель и телеведущую Викторию Лопырёву, семью блогеров Чекалиных и ещё несколько именитых туристов.