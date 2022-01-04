Ксения Собчак заявила о том, что блогер Елена Блиновская угрожала утопить её в Катуни. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Признаюсь, это был не самый простой разговор. Мне и "в рожу плюнуть" собирались, и в ледяной Катуни утопить. Было сложно в том числе и потому, что Лена была очень напряжена", – написала Собчак.
Ведущая рассказала, что интервью у блогера она взяла прошлым летом, когда приезжала на вечеринку по случаю дня рождения Блиновской.
Напомним, на день рождения Блиновская привезла в Республику Алтай ряд российских звёзд. В компании заметили Екатерину Варнаву, певицу Нюшу, модель и телеведущую Викторию Лопырёву, семью блогеров Чекалиных и ещё несколько именитых туристов.
Комментарии
на такой природе трындеть о бизнесе, об успехе? - как вульгарно, нарочито, неправдоподобно и смешно это смотрелось. Течение Катуни, прекрасные виды Алтая принесли больше гармонии за этот отрезок времени, чем ваш трындёж никчемный. Вы уж тогда пиарьтесь в столицах, а на Алтае это смотрится смешно.
пустышки
Блогерши - засерательницы мозгов. А уж как они бездарно просерают свои нетрудовые доходы, просто хочется попросить всех их подписчиков отписаться - вернуть лядей в реальную жизнь, к реальным доходам.
Блогерши - засерательницы мозгов. А уж как они бездарно просерают свои нетрудовые доходы,
они - пример, как из сотрясения воздуха деньги делать. Без лоха и жизнь плоха! вот они и несут денежки этим простигосподям
Вся страна поддерживает блогера Блиновскую !
Зачем весь этот мусор в Горном? Его и так уже загадили... Летайте в Европы, господа блогеры, у вас свои погремушки, у нас свои.
Блогеры - бездельники экономику не поднимут.
4.01.2022 12:50
гость
Вся страна поддерживает блогера Блиновскую !
и, желательно, чтобы она после этого тоже самоутопилась
Вся страна поддерживает блогера Блиновскую !
смешно
по случаю дна рождения Блиновской.
хоть раз опечатались в тему
Вся страна поддерживает блогера Блиновскую !
согласуй митинг в администрации, посмотрим сколько придет за твоё вся страна. Большинству класть на всю эту шоблу
что блогерша купившая время Собчак, что Ксения - одного поля ягодки....
Бездельницы. В таком месте пособачиться умудрились....
Там же гармония и умиротворение для людей, но видно лошадям с собаками это не понять.