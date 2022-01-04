Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что пандемия вряд ли закончится в 2022 году. Его слова передаёт РИА Новости.

"Значительное улучшение ситуации у нас будет наблюдаться в 2023 году", – предположил врач.

По его словам, для завершения пандемии нужно решить не только медицинские, но также финансовые, экономические и геополитические вопросы.

Ранее стало известно, что во Франции учёные обнаружили новый штамм коронавируса. Впервые эту мутацию выявили у человека, который вернулся из Камеруна.

Пока в стране сильнее всего распространяется "омикрон"-штамм.