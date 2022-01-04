Пожар произошёл на крупном нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области

Пожар произошёл на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону. По данным телеграм-канала Mash, загорелась установка глубокой обработки мазута, огнём охвачена площадь в 100 квадратных метров. На месте работают 18 сотрудников МЧС.
По предварительным данным, пострадавших в пожаре нет.
Антипинский НПЗ является крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом. В 2016 году, согласно рейтингу Forbes, предприятие заняло 43-е место по размеру выручки среди 200 крупнейших частных компаний России.
Комментарии
Здравствуй очередное подорожание бензина
4.01.2022 13:57
- гость -
Мазута в Европу идет.
Бензин стоит столько, сколько вы готовы за него платить. Вот смотрите, в Барнауле бензин дешевле, чем в Тюмени. Кто-то слышал о барнаульском нефтеперерабатывающем заводе? А может у нас в Затоне нефть добывают?
1429 РЕСПЕКТ!
Бензин стоит столько, сколько вы готовы за него платить. Вот смотрите, в Барнауле бензин дешевле, чем в Тюмени. Кто-то слышал о барнаульском нефтеперерабатывающем заводе? А может у нас в Затоне нефть добывают?
Можно и сотку сделать за литр - прибыль пойдет в карман корпорациям, а разницу в товаре мы с тобой оплатим. Товары ты же не перестанешь покупать, а замену власти никто не даст провести. Просто будешь чуть меньше кушать деликатесов, а так же отказывать в других удовольствиях.