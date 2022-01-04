Жителям Алтайского края станет сложнее получить кредит

Российские банки сообщают, что в 2022 году будут чаще отказывать в кредитах клиентам. Это связано с планами Центробанка ограничить выдачу необеспеченных ссуд закредитованным заёмщикам, сообщает РБК. ЦБ уже наметил внедрение новых мер на 1 июля 2022 года.

Регулятор планирует сдерживать выдачу длинных кредитов сроком от пяти лет, а также работу банков с заёмщиками с долговой нагрузкой выше 80% – имеются в виду те, кто отдаёт на погашение обязательств более 80% своего дохода. При этом ограничения распространятся и на банки, и на МФО, выдающие займы "до зарплаты".

Российские банки, по данным РБК, уже сообщили о намерении ввести у себя такие ограничения. В частности, об этом говорят в ВТБ, Промсвязьбанке, МТС Банке, Совкомбанке и Райффайзенбанке.

В Алтайском крае, по данным РИА "Рейтинг", ситуация с закредитованностью населения в 2021 году значительно ухудшилась. Если в 2020 году регион был на 74-м месте в стране, то в 2021 году упал на 80-ю позицию. Год назад объём долга составлял 68,4% от дохода человека, а в 2021 – 80,3%.