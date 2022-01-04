Основатель крупной сибирской торговой сети умер на Алтае

От сердечного приступа 3 января скончался основатель старейшей новосибирской торговой сети "Домоцентр" — 56-летний Тимофей Кулигин. Об этом сообщил "Континент Сибирь" со ссылкой на одного из бывших топ-менеджеров компании. В последние годы он жил на Алтае. В Алтайском крае его сеть владела торговым центром "Прораб".

Компания Кулигина некогда являлась крупнейшим региональным ритейлером с товарами для строительства и ремонта, домашним декором, мебелью, инструментами, сантехникой. На июль 2016 года сеть "Домоцентр" включал в себя 15 магазинов, работающих под брендами Forma, "Практик", "Стройкин", "Прораб" и "Ковровый Двор" и 10 оптовых филиалов. Магазины были открыты в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

Розничную продажу компания "Домоцентр" начала сворачивать в 2016 году на фоне конкуренции с зашедшей в города Сибири международной сети "Леруа Мерлен". Магазин "Прораб" был выставлен на продажу, затем там был открыт комплекс "Агропарк".

По данным НГС, Тимофей Вячеславович Кулигин родился в 1965 году. В 1989 г. окончил Новосибирский государственный университет (физический факультет). С 1989-го по 1993 год работал в Институте ядерной физики СО РАН. В 1993 году стал одним из основателей группы компаний "Домоцентр".