5 января в Алтайском крае сохранится тёплая погода, но на дорогах будет сильный гололёд. Об этом рассказали специалисты алтайского Гидрометцентра.

По региону столбики термометров покажут -4...+1 градус. Но в северо-западных районах будет намного холоднее: -5...-10 градусов. Практически на всей территории края ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Местами – туман, метели и сильный гололёд.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит -1...-3 градуса. Как и в остальном регионе. Синоптики прогнозируют небольшие снегопады. На дорогах ожидается сильная гололедица.

Ветер юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду.