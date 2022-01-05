2022 год, который пройдёт под знаком Голубого Водяного Тигра, принесёт с собой множество перемен, уверены астрологи. И далеко не для всех они окажутся позитивными. Тем не менее для пяти знаков зодиака год окажется по-настоящему счастливым, пишет издание "Вечерняя Москва".

Рассказываем, кому повезёт в любви, кто будет много путешествовать, а для кого Тигр приготовил повышение на работе.

Овны

Овнов в 2022 году ждёт знаковая встреча. Вообще, в жизни представителей знака будет много приятных и полезных знакомств. Новые люди помогут вам продвинуться по карьерной лестнице и, возможно, обзавестись дополнительным заработком. Но одно знакомство будет действительно важным. По словам астрологов, в 2022 году Овны могут встретить близкого и родного человека, с которым возможны отношения мечты.

Львы

Львы тоже в числе главных счастливчиков 2022 года. Представителям знака Тигр дарует удачу. Фортуна поможет вам успешно закончить все проекты и задачи, а также реализовать свои сокровенные мечты.

Стрельцы

Для Стрельцов 2022 год пройдёт под знаком путешествий. Это будут не только рабочие командировки, но и поездки, о которых вы давно мечтали. Так, представители знака смогут побывать даже в странах, о которых и не могли подумать. На работе же Стрельцов ждёт продвижение по карьерной лестнице, уверены астрологи.

Водолеи

Для Водолеев весь 2022 год должен стать сплошной белой полосой в жизни, считают астрологи. Трудные времена позади: теперь можно рассчитывать на помощь Вселенной и удачу. Причём позитивных перемен стоит ждать уже в январе. А в течение года у Водолеев будет шанс получить всё, о чём они мечтают.

Рыбы

Наконец, не останутся без улыбки фортуны и Рыбы. Представителям знака в 2022 году повезёт в работе, карьере и бизнесе. А это повлечёт за собой и увеличение заработка. Главное – проявлять настойчивость в достижении своих целей.