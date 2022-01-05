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Спасатели за сутки ликвидировали 22 пожара в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Больше половины возгораний пришлось на жилой сектор
Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

За сутки 4 января в Алтайском крае произошло 22 пожара. При этом во всех случаях обошлось без жертв. Об этом в своём Telegram-канале сообщила пресс-служба алтайского ГУ МЧС.

13 возгораний (больше половины) вспыхнули в жилом секторе, подчеркнули в ведомстве. А в Барнауле за эти же сутки произошло три пожара. На данный момент спасатели ликвидировали все возгорания и их последствия.

Напомним, 2 января серьёзный пожар случился в многоквартирном доме краевой столицы. В трёхэтажке по адресу Профинтерна, 42, загорелись две квартиры на втором этаже. Спасателям пришлось эвакуировать из здания 15 человек. Никто не пострадал.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент +73852594466

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