В Генпрокуратуре заявили, что в России развёрнута масштабная кампания против вакцинации

В России проводят мощную кампанию по продвижению в интернете фейков о вакцинации против COVID-19, уверены в Генеральной прокуратуре страны. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили изданию ТАСС. Злоумышленники намеренно публикуют в соцсетях недостоверную информацию, а затем продают россиянам поддельные справки и сертификаты.
"В сети Интернет развёрнута масштабная кампания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее", – цитирует ТАСС ответ Генпрокуратуры на свой запрос.
В ведомстве также подчеркнули, что на фоне этих фейков активно действуют продавцы поддельных справок и сертификатов о вакцинации. В Генпрокуратуре заявили, что в 2021 году добились блокировки "значительного количества" недостоверных публикаций. В большинстве из них информация была "направлена на дискредитацию мер, принимаемых по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, введению в заблуждение граждан относительно возникновения и течения данного заболевания".
По данным Генпрокуратуры, чаще всего фейки появляются в крупных социальных сетях и мессенджерах – "ВКонтакте", "Одноклассники", YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Теlеgram.
Кстати, о том, какие "страшилки" о вакцинации от коронавируса распространяют барнаульские антиваксеры, читайте в материале amic.ru. А о том, почему в это не стоит слепо верить, читайте в другом материале amic.ru.
Комментарии
В Генпрокуратуре заявили, что в России развернута масштабная кампания против вакцинации
Так уже поздно
А может это власть распространяет фейки по статистике умерших и заболевших, о повышенной опасности коронавируса, а также умалчивает, что вакцина не прошла полный курс исследования и на людях в принудительном порядке ставят опыты...
В сети интернет развернута масштабная компания по продвижению недостоверной информации
Кем? Если это так, то пусть эти прокуроры бегут в СК, ищут преступников и заводят на них дела.
активно действуют продавцы поддельных справок и сертификатов о вакцинации.
А кто ввел QR коды, породив этим новый виток коррупции. Может Байден?
Ищите,что мешает .
Вижу след Обамы или хохлов!
лечить от ковита ваксеров за деньги
Прокуратуре надо срочно выписать всем предупреждение ! Затем предписание и опять предупреждение.
а вакцину то людям не пробовали предлагать?
масштабная организованная кампания??? Ничего подобного! Просто в стране половина по крайней мере населения адекватные грамотные люди, и не рабы. Честь и хвала им. Прокуратуре уже видятся кругом враги?
У гинсбурга недополучение прибылей из за этих сволочей
В Африке подавляющее большинство населения адекватные грамотные люди, и не рабы. И еще в Афганистане. И в России очень много грамотных людей, как в Африке и Афганистане. Все неграмотные в основном на Западе и в Китае
5.01.2022 13:52
- гость -
А какую, не так-же сделали???Не в те-же сроки и по времени испытаний?
5.01.2022 14:22
гость
Ты дурак???
Когда все привитые умрут, африканцы все равно не смогут править миром, привитые китайцы не только не умирают, но даже почему то не болеют
Сажать надо больше антиваксеров
так Казахстан то совсем рядом, да и Каддафи тоже думал что вечный
Привились в основном те, кто смотрит телевизор и голосует за Путина. Совпадение?
5.01.2022 14:38
- горсть Совпадение
5.01.2022 14:26
- гость -
Что жизнь не удалась?Нет, ну добрая зависть -это не порок.
Привились те, кого легко нагнуть за работу или зомбировать.
5.01.2022 14:38
- гость -
А где фирменное окончание-"не думаю"?
заметили, сколько привитых жертв в комментах отписалось и как они агрессивно настроены бедолаги?
Интересно это одна из побоек вакцины или их так зомбоящик морально натравливает на нормальных людей?
заметили, сколько привитых жертв в комментах отписалось и как они агрессивно настроены бедолаги?
Интересно это одна из побоек вакцины или их так зомбоящик морально натравливает на нормальных людей?
Амик, а не является ли слово "антиваксер" оскорблением? Что за пропоганда? Тогда привитых давайте ваксерами обзывать? почему нет? У нас же "свободна" и нет принудительной вакцинации, по крайней мере на официальных документах и заявлениях, так в чем проблема?
Зачем ваксеры так агрессируют?
5.01.2022 14:59
- гость -
И почему вы так заволновались и ошибок понаделали?
Зачем ваксеры так агрессируют?
---------
Замбанутые и подверженные массовому психозу.
И почему вы так заволновались и ошибок понаделали?
В школах учителей не хватает, а вы вместо того чтобы там работать тут целыми днями комментарии пишите!
Больше посадок
нет, ну не хочет народ прививаться и всё тут! И Генпрокуратура дала "фас", и президент попросил привиться, и Попова трындит про новый штамм, и Гинсбург сказал, что прививаться спутником можно бесконечно, а люди не хотят прививаться.
Не всё потеряно в стране, отрадно.
гость
Больше посадок
гены Берии проснулись?
Между количеством заболевших и умерших должна быть прямая связь. Число заболевших сократилось почти в 2 раза , а число умерших такое же в Барнауле как пол года назад. Как можно верить власти?
Все таксёры - вирусологи отписались или кто-то ещё за дорогой следит пока за рулём ?
5.01.2022 15:11
гость
нет, ну не хочет народ прививаться и всё тут!
Значит будет потом болеть. Такой "безопасный" омикрон за вчера в Германии унес больше 400 и во Франции 351
15:19, так праздники. Лаборанты - люди и отдыхают. Мало тестов - мало выявленных зараженных. А вот трупы тяжело игнорировать, даже в праздники.
Не стоит путать антиваксеров (которые против любых прививок, именно прививок) с антишмурдячниками (которые против шмурдяка под видом прививки).
А к чему приводит шмурдяк-недопрививка читаем все про болезнь Марека и ужасаемся!
И король саудитов сейчас думает, что вечный. И генсен компартии Китая
И король саудитов сейчас думает, что вечный. И генсен компартии Китая
И Лукашенко
И Гуйдо думает что он президент. И Тихановская
И Гуйдо думает что он президент. И Тихановская
И Саакашвили. И Навальный
И Гуйдо думает что он президент. И Тихановская
И Тихановский. 14 лет вроде бы еще думать будет, потом выпустят, наверное
5.01.2022 15:17
гость
гены Берии проснулись?
а ты не путай Берию - величайшего хозяйственника с Колей Ежовым и Енохом Ягодой
Больше всего в Африке не хочет народ прививаться. И в Афганистане. Не всё потеряно в странах Африки. И в Афганистане. Больше всего потеряно в странах Запада. И в Китае.
В свете казахских событий пора уже перестать цацкаться с антиваксерами и прочей антигосударственной шушерой.
5.01.2022 14:33
ту 14:29
Думешь в Днепропетровске, Вильнюсе или Праге не достанем? Зря. Петровых и бошировых у нас много.
Вакцина называется вакциной, когда она останавливает распространение и даёт индивидуальный имуунитет от заражения с какой-то пренебрежимо малой вероятностью. Если ничего этого нет, то это не вакцина, а какой-то шмурдяк для облегчения симптомов.