В Генпрокуратуре заявили, что в России развёрнута масштабная кампания против вакцинации

В России проводят мощную кампанию по продвижению в интернете фейков о вакцинации против COVID-19, уверены в Генеральной прокуратуре страны. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили изданию ТАСС. Злоумышленники намеренно публикуют в соцсетях недостоверную информацию, а затем продают россиянам поддельные справки и сертификаты.

"В сети Интернет развёрнута масштабная кампания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее", – цитирует ТАСС ответ Генпрокуратуры на свой запрос.

В ведомстве также подчеркнули, что на фоне этих фейков активно действуют продавцы поддельных справок и сертификатов о вакцинации. В Генпрокуратуре заявили, что в 2021 году добились блокировки "значительного количества" недостоверных публикаций. В большинстве из них информация была "направлена на дискредитацию мер, принимаемых по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, введению в заблуждение граждан относительно возникновения и течения данного заболевания".

По данным Генпрокуратуры, чаще всего фейки появляются в крупных социальных сетях и мессенджерах – "ВКонтакте", "Одноклассники", YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Теlеgram.

Кстати, о том, какие "страшилки" о вакцинации от коронавируса распространяют барнаульские антиваксеры, читайте в материале amic.ru. А о том, почему в это не стоит слепо верить, читайте в другом материале amic.ru.