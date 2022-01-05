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В Генпрокуратуре заявили, что в России развёрнута масштабная кампания против вакцинации

, ИА "Амител"
Злоумышленники распространяют фейки о прививках и продают поддельные сертификаты
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России проводят мощную кампанию по продвижению в интернете фейков о вакцинации против COVID-19, уверены в Генеральной прокуратуре страны. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили изданию ТАСС. Злоумышленники намеренно публикуют в соцсетях недостоверную информацию, а затем продают россиянам поддельные справки и сертификаты.

"В сети Интернет развёрнута масштабная кампания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее", – цитирует ТАСС ответ Генпрокуратуры на свой запрос.

В ведомстве также подчеркнули, что на фоне этих фейков активно действуют продавцы поддельных справок и сертификатов о вакцинации. В Генпрокуратуре заявили, что в 2021 году добились блокировки "значительного количества" недостоверных публикаций. В большинстве из них информация была "направлена на дискредитацию мер, принимаемых по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, введению в заблуждение граждан относительно возникновения и течения данного заболевания".

По данным Генпрокуратуры, чаще всего фейки появляются в крупных социальных сетях и мессенджерах – "ВКонтакте", "Одноклассники", YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Теlеgram.

Кстати, о том, какие "страшилки" о вакцинации от коронавируса распространяют барнаульские антиваксеры, читайте в материале amic.ru. А о том, почему в это не стоит слепо верить, читайте в другом материале amic.ru.

Читайте также в сюжете: Вакцинация от коронавируса
Автор:
Александр Соколов Корреспондент +73852594466

Комментарии

5.01.2022 13:47
гость

В Генпрокуратуре заявили, что в России развернута масштабная кампания против вакцинации

Так уже поздно

5.01.2022 13:52
- гость -

А может это власть распространяет фейки по статистике умерших и заболевших, о повышенной опасности коронавируса, а также умалчивает, что вакцина не прошла полный курс исследования и на людях в принудительном порядке ставят опыты...

5.01.2022 13:53
- гость -

В сети интернет развернута масштабная компания по продвижению недостоверной информации

Кем? Если это так, то пусть эти прокуроры бегут в СК, ищут преступников и заводят на них дела.

5.01.2022 13:55
- гость -

активно действуют продавцы поддельных справок и сертификатов о вакцинации.

А кто ввел QR коды, породив этим новый виток коррупции. Может Байден?

5.01.2022 13:56
- гость -

Ищите,что мешает .

5.01.2022 14:01
- гость -

Вижу след Обамы или хохлов!

5.01.2022 14:11
-гость-

лечить от ковита ваксеров за деньги

5.01.2022 14:14
Солдат

Прокуратуре надо срочно выписать всем предупреждение ! Затем предписание и опять предупреждение.

5.01.2022 14:21
-гость-

а вакцину то людям не пробовали предлагать?

5.01.2022 14:22
гость

масштабная организованная кампания??? Ничего подобного! Просто в стране половина по крайней мере населения адекватные грамотные люди, и не рабы. Честь и хвала им. Прокуратуре уже видятся кругом враги?

5.01.2022 14:26
- гость -

У гинсбурга недополучение прибылей из за этих сволочей

5.01.2022 14:27
гость

В Африке подавляющее большинство населения адекватные грамотные люди, и не рабы. И еще в Афганистане. И в России очень много грамотных людей, как в Африке и Афганистане. Все неграмотные в основном на Западе и в Китае

5.01.2022 14:27
гость

5.01.2022 13:52
- гость -
А какую, не так-же сделали???Не в те-же сроки и по времени испытаний?


5.01.2022 14:22
гость
Ты дурак???

5.01.2022 14:28
гость

Когда все привитые умрут, африканцы все равно не смогут править миром, привитые китайцы не только не умирают, но даже почему то не болеют

5.01.2022 14:29
- гость -

Сажать надо больше антиваксеров

5.01.2022 14:33
ту 14:29

так Казахстан то совсем рядом, да и Каддафи тоже думал что вечный

5.01.2022 14:38
- гость -

Привились в основном те, кто смотрит телевизор и голосует за Путина. Совпадение?

5.01.2022 14:43
гость писал выше

5.01.2022 14:38
- горсть Совпадение

5.01.2022 14:26
- гость -

Что жизнь не удалась?Нет, ну добрая зависть -это не порок.

5.01.2022 14:49
- гость -

Привились те, кого легко нагнуть за работу или зомбировать.

5.01.2022 14:52
Гость

5.01.2022 14:38
- гость -
А где фирменное окончание-"не думаю"?

5.01.2022 14:56
- гость -

заметили, сколько привитых жертв в комментах отписалось и как они агрессивно настроены бедолаги?
Интересно это одна из побоек вакцины или их так зомбоящик морально натравливает на нормальных людей?

5.01.2022 14:57
- гость -

заметили, сколько привитых жертв в комментах отписалось и как они агрессивно настроены бедолаги?
Интересно это одна из побоек вакцины или их так зомбоящик морально натравливает на нормальных людей?

5.01.2022 14:59
- гость -

Амик, а не является ли слово "антиваксер" оскорблением? Что за пропоганда? Тогда привитых давайте ваксерами обзывать? почему нет? У нас же "свободна" и нет принудительной вакцинации, по крайней мере на официальных документах и заявлениях, так в чем проблема?
Зачем ваксеры так агрессируют?

5.01.2022 15:02
- гость -

5.01.2022 14:59
- гость -

И почему вы так заволновались и ошибок понаделали?

5.01.2022 15:04
- гость -

Зачем ваксеры так агрессируют?
---------
Замбанутые и подверженные массовому психозу.

5.01.2022 15:06
- гость -

И почему вы так заволновались и ошибок понаделали?

В школах учителей не хватает, а вы вместо того чтобы там работать тут целыми днями комментарии пишите!

5.01.2022 15:09
гость

Больше посадок

5.01.2022 15:11
гость

нет, ну не хочет народ прививаться и всё тут! И Генпрокуратура дала "фас", и президент попросил привиться, и Попова трындит про новый штамм, и Гинсбург сказал, что прививаться спутником можно бесконечно, а люди не хотят прививаться.
Не всё потеряно в стране, отрадно.

5.01.2022 15:17
гость


гость
Больше посадок


гены Берии проснулись?

5.01.2022 15:19
- гость -

Между количеством заболевших и умерших должна быть прямая связь. Число заболевших сократилось почти в 2 раза , а число умерших такое же в Барнауле как пол года назад. Как можно верить власти?

5.01.2022 15:22
- гость -

Все таксёры - вирусологи отписались или кто-то ещё за дорогой следит пока за рулём ?

5.01.2022 15:23
- гость -

5.01.2022 15:11
гость
нет, ну не хочет народ прививаться и всё тут!

Значит будет потом болеть. Такой "безопасный" омикрон за вчера в Германии унес больше 400 и во Франции 351

5.01.2022 15:24
- гость -

15:19, так праздники. Лаборанты - люди и отдыхают. Мало тестов - мало выявленных зараженных. А вот трупы тяжело игнорировать, даже в праздники.

5.01.2022 15:29
- гость -

Не стоит путать антиваксеров (которые против любых прививок, именно прививок) с антишмурдячниками (которые против шмурдяка под видом прививки).
А к чему приводит шмурдяк-недопрививка читаем все про болезнь Марека и ужасаемся!

5.01.2022 15:32
гость

И король саудитов сейчас думает, что вечный. И генсен компартии Китая

5.01.2022 15:33
гость

И король саудитов сейчас думает, что вечный. И генсен компартии Китая

И Лукашенко

5.01.2022 15:33
гость

И Гуйдо думает что он президент. И Тихановская

5.01.2022 15:34
гость

И Гуйдо думает что он президент. И Тихановская

И Саакашвили. И Навальный

5.01.2022 15:35
гость

И Гуйдо думает что он президент. И Тихановская

И Тихановский. 14 лет вроде бы еще думать будет, потом выпустят, наверное

5.01.2022 15:36
- гость -

5.01.2022 15:17
гость
гены Берии проснулись?

а ты не путай Берию - величайшего хозяйственника с Колей Ежовым и Енохом Ягодой

5.01.2022 15:39
гость

Больше всего в Африке не хочет народ прививаться. И в Афганистане. Не всё потеряно в странах Африки. И в Афганистане. Больше всего потеряно в странах Запада. И в Китае.

5.01.2022 15:48
- гость -

В свете казахских событий пора уже перестать цацкаться с антиваксерами и прочей антигосударственной шушерой.

5.01.2022 15:52
- гость -

5.01.2022 14:33
ту 14:29
Думешь в Днепропетровске, Вильнюсе или Праге не достанем? Зря. Петровых и бошировых у нас много.

5.01.2022 15:53
- гость -

Вакцина называется вакциной, когда она останавливает распространение и даёт индивидуальный имуунитет от заражения с какой-то пренебрежимо малой вероятностью. Если ничего этого нет, то это не вакцина, а какой-то шмурдяк для облегчения симптомов.

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