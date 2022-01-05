Володин пообещал, что закон о пожизненном сроке для педофилов постараются принять в январе

Депутаты Государственной Думы сделают всё возможное, чтобы законопроект о пожизненном заключении для педофилов приняли уже в январе. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. Так чиновник отреагировал на жестокое убийство пятилетней девочки в Костроме.
Володин отметил, что один из подозреваемых по этому делу оказался педофилом-рецидивистом.
"Сделаем всё, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Максимально жёсткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество. Но многие убеждены, что и этого недостаточно. Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях – на северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершённых злодеяниях, жалеть об этом", – написал Володин.
Он также подчеркнул, что закон нужно прорабатывать совместно с ФСИН.
Напомним, 4 января в Костроме пропала пятилетняя девочка. Она отправилась гулять, а потом, как стало известно, её утащили двое неизвестных мужчин. Ребёнка искали и полиция, и волонтёры. Её труп обнаружили в одном из общежитий города. По данным СМИ, на теле девочки судмедэксперты обнаружили следы изнасилования и множественные ножевые ранения.
Там же задержали и двух подозреваемых, которые во всём сознались. Позднее выяснилось, что один из задержанных уже был ранее судим за педофилию.
Теперь обоим мужчинам грозит пожизненное заключение. Расследование убийства уже взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Комментарии
правильное решение
нечего их кормить на государственные деньги, наказание должно быть адекватным и соответствовать преступлению - электрический стул, урановые рудники или на кол.
это как надо стараться чтобы один закон принять за 25 дней???
смотрите не перетрудитесь
Вранье. Они раньше февраля не вернутся в Россию.
Зачем пожизненно мы, налогоплательщики, будем содержать этих упырей? Пусть и на рудниках, они и там хотят кушать, одеваться и не болеть.
Лучше уж скинуться один раз на кастрацию, хоть хирургическую, хоть химическую. Кобра без ядовитых зубов - просто большой червяк.
5.01.2022 16:20
вы забыли что эти люди еще и резали малышку , еще неизвестно что именно им нравилось больше делать
мигрантов завозить они быстро разрешили, а защитить свой народ от мигрантов не желают, для этого стараться надо много...
Сколько еще должно произойти насилия над детьми,чтобы "мир взрослых людей" встал на защиту беззащитных и невинных...? Когда родители будут родителями, а не просто "существами", которые пустили на свет?
5.01.2022 16:33
- гость -
А мигранты -то тут при чем ?