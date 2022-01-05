Володин пообещал, что закон о пожизненном сроке для педофилов постараются принять в январе

Депутаты Государственной Думы сделают всё возможное, чтобы законопроект о пожизненном заключении для педофилов приняли уже в январе. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. Так чиновник отреагировал на жестокое убийство пятилетней девочки в Костроме.

Володин отметил, что один из подозреваемых по этому делу оказался педофилом-рецидивистом.

"Сделаем всё, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Максимально жёсткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество. Но многие убеждены, что и этого недостаточно. Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях – на северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершённых злодеяниях, жалеть об этом", – написал Володин.

Он также подчеркнул, что закон нужно прорабатывать совместно с ФСИН.

Напомним, 4 января в Костроме пропала пятилетняя девочка. Она отправилась гулять, а потом, как стало известно, её утащили двое неизвестных мужчин. Ребёнка искали и полиция, и волонтёры. Её труп обнаружили в одном из общежитий города. По данным СМИ, на теле девочки судмедэксперты обнаружили следы изнасилования и множественные ножевые ранения.

Там же задержали и двух подозреваемых, которые во всём сознались. Позднее выяснилось, что один из задержанных уже был ранее судим за педофилию.

Теперь обоим мужчинам грозит пожизненное заключение. Расследование убийства уже взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.