Фокус – так себе. Алтайский химик получил три года условно за изготовление взрывчатки

Учёный-химик из Алтайского края оказался подозреваемым по делу о незаконном изготовлении и хранении взрывчатки. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на собственный источник. Суд приговорил мужчин к трём годам условного срока, пишет издание. Сам он вину не признаёт, поскольку делать взрывчатку и не думал. К возбуждению уголовного дела, по словам его адвоката, привела череда нелепых случайностей.

По данным следствия, обвиняемый занимался научными исследованиями в области химии. Кроме того, он открыл своё дело по производству лаков и красок. Для изготовления химик использовал пероксид ацетона. Само по себе вещество не столь опасно. Но при высыхании порошок вполне может взорваться.

Однажды мужчина решил удивить соседа, с которым проживал в одной квартире. Он насыпал немного порошка на ладошку и поджёг. Тому яркая вспышка очень понравилась. А потому, когда химик ушёл, сосед привёл своего собутыльника и сам повторил для него "фокус" с пероксидом ацетона. Приятеля "шоу" тоже впечатлило: настолько, что мужчина отсыпал немного вещества в сигаретную пачку.

Позднее эта пачка оказалась в гараже (каком – не уточняется) и со временем высохла. Ещё спустя некоторое время хозяин гаража случайно пнул эту пачку. Раздался взрыв, а молодой человек получил ожоги.

Следователи начали разбираться в инциденте и вышли на химика. Тот уверял, что все готовые порошки хранил как надо – во влажном виде. Но правоохранителей его объяснения, видимо, не устроили. Адвокат подсудимого подготовил кассационную жалобу, но суд оставил её без удовлетворения.