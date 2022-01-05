Что известно о жестоком убийстве пятилетней девочки в Костроме? Видео

Страшная новость облетела всю страну утром 5 января. В Костроме нашли труп пятилетней девочки, которая пропала днём ранее. По сообщениям СМИ, ребёнка сначала изнасиловали, а затем убили ножом. В общежитии, где обнаружили тело, задержали и подозреваемых. В убийстве признались двое мужчин. Один из них, как оказалось, уже был судим за педофилию.

Местных жителей до глубины души возмутило такое зверство. Они собрались у здания, где находились подозреваемые, и потребовали выдать их на суд толпы. Правоохранителям не без труда удалось успокоить людей. Теперь в Костроме создали стихийный мемориал, к которому несут цветы и игрушки. И постоянно плачут.

Коротко о главном, что известно о жестком убийстве девочки в Костроме, – смотрите в видео на amic.ru.