Такой день. Протесты в Казахстане и "старая лебединая" песня на Алтае

5 января, кажется, внимание всей страны было направлено на Казахстан. Что бы интересно ни происходило в России, события в соседском государстве пугают и захватывают одновременно. На Алтае же люди всё пытаются усвоить урок, что по льду ходить нехорошо.

В Казахстане продолжаются массовые беспорядки. И они, похоже, ещё далеки от своего завершения. Самая тяжёлая обстановка сложилась в Алма-Ате, где протестующие нападают на силовиков и штурмуют здание администрации. По словам очевидцев, слышны звуки выстрелов и взрывов. Чем всё это закончится – совершенно непонятно. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже пошёл на уступки, отправив в отставку кабмин и снизив цены на газ. Но этого, кажется, бунтовщикам недостаточно. Остаётся лишь ждать, как события будут разворачиваться дальше. Ну а если вы вообще всё пропустили, с кратким изложением событий можно ознакомиться в нашем видео.

А на Алтае туристы всё никак не могут усвоить урок: на лед ходить опасно. Люди по-прежнему пытаются тайком выбраться на озеро Светлое в Лебедином заказнике, где всего два дня назад под лёд провалились люди. Об этом сообщили очевидцы в Instagram. По их словам, единственное, что спасает туристов от "греха", – инспекторы, которых отправили охранять озеро.

В Барнауле 21-летний парень спас семилетнего мальчика, закрыв его собой на дороге от автомобиля. Как оказалось, ребёнок переходил проезжую часть в неположенном месте. Молодой человек успел спасти мальчика, но сам угодил под колёса. Водитель с места происшествия скрылся. Теперь семья спасённого мальчика ищет парня, чтобы отблагодарить его.

Трагедией и братоубийством завершилась охота в Алтайском крае. Двое братьев в Тальменском районе отправились в лес, чтобы поохотиться. Там они, как им показалось, услышали шорох зайца в кустах. Один мужчина решил подойти поближе, чтобы выманить его, а второй остался с ружьём на поляне. Через некоторое время он среагировал на резкое движение и выстрелил. Только попал не в зайца, а в собственного брата. Пуля угодила в голову, от чего мужчина скончался на месте.

На Алтае запустили крутой телескоп, который будет отслеживать опасные сближения на земной орбите. Объект расположен в селе Мульта Усть-Коксинского района в Республике Алтай. Инициатор проекта – Институт прикладной математики им. Келдыша РАН. Ожидается, что прогнозы станут точнее благодаря такому "глазу" на Алтае.