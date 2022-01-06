Снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех регионах РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. При этом показатели в 45 субъектах превышают среднероссийские значения.
По словам Поповой, максимальные показатели заболеваемости по-прежнему наблюдаются среди лиц старше 65 лет. Глава Роспотребнадзора напомнила, что в период новогодних каникул и массового скопления людей на праздничных мероприятиях необходимо чёткое соблюдение всех ограничительных мер.
Напомним, что России за последние сутки выявили 15 722 новых случая заражения коронавирусом.
Комментарии
сезон кончился?
Так без Поповой ясно что умирают в основном после 60 лет.
6.01.2022 09:24
- гость -
нет
снизили количество тестов. ставят орви
6.01.2022 09:36
- гость -
Новосибирская статистика вам в помощь. Там указывают возраст.
В такие масштабные празднования как новый год и майские, всегда цифры снижаются.