Снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех регионах РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. При этом показатели в 45 субъектах превышают среднероссийские значения.

По словам Поповой, максимальные показатели заболеваемости по-прежнему наблюдаются среди лиц старше 65 лет. Глава Роспотребнадзора напомнила, что в период новогодних каникул и массового скопления людей на праздничных мероприятиях необходимо чёткое соблюдение всех ограничительных мер.

Напомним, что России за последние сутки выявили 15 722 новых случая заражения коронавирусом.