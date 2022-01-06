Подозреваемые в убийстве девочки в Костроме сначала хотели надругаться над мальчиком

Двое мужчин, которые похитили на улице в Костроме пятилетнюю девочку, надругались над ней и убили, искали жертву-мальчика, сообщают "Известия".

Злоумышленники рассказали на допросе, что не планировали убийство девочки. По их словам, несколько дней они подыскивали на улице мальчика 10-11 лет для совершения преступления.

Не найдя подходящего, они заметили на улице пятилетнюю девочку и похитили её. Злоумышленники планировали держать девочку у себя, подвергая насилию. По предварительной информации, один из злоумышленников имел склонности к гомосексуальным отношениям, у другого – задержка умственного развития, он обучался в коррекционной школе.

Напомним, 5 января в Костроме задержали двух подозреваемых в жестоком убийстве пятилетней девочки. Трагедия произошла 4 января. По данным следствия, девочка вышла на прогулку на улицу Северной Правды. Оттуда её забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении.

Позднее тело убитого ребёнка нашли в одном из общежитий города. Там же правоохранители и задержали подозреваемых. Перед убийством девочку изнасиловали. На теле ребёнка судмедэксперты обнаружили множественные ножевые ранения.