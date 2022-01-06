Уроженка Алтайского края, депутат нового созыва Госдумы Мария Бутина заявила, что протесты в Казахстане "сильно напоминают" события во время Евромайдана на Украине. Об этом рассказала она телеканалу "Звезда".

По мнению Бутиной, Россия должна оказать полную поддержку казахстанским властям в разрешении конфликта.

"Безусловно, [России] реагировать нужно. И я думаю, что за образец нужно взять поддержку, которую мы оказывали в своё время Белоруссии, и если есть всё-таки возможность консультативно на сегодняшний день принять какие-то экстренные меры, но на будущее Казахстану следует взять пример с нас, например, в части того же закона по иностранным агентам. То есть Россия иностранное финансирование или пресекала, или как минимум выводила в публичное поле. Это нужно было сделать в Казахстане намного раньше", – рассказала депутат.

Отметим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Казахстан не запрашивал помощи у России: "Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы". Об этом же заявил и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев: "Происходящее в Казахстане – внутреннее дело этой страны, важно избежать крайностей и сохранить единство".

Напомним, к вечеру 5 января в Казахстане протесты охватили все города, хотя правительство республики было отправлено в отставку, как того и требовали митингующие. Также в отставку с должности председателя Совета безопасности республики ушёл и бывший президент страны Нурсултан Назарбаев, а цены на топливо снижены. Тем не менее протестующие захватили администрацию президента и другие правительственные здания. А силовики – полиция и войска – братаются с теми, кто вышел на митинги. В Алма-Ате и некоторых других населённых пунктах нет никакой связи и многие россияне не могут связаться со своими родственниками в республике.