Уроженка Алтайского края, депутат нового созыва Госдумы Мария Бутина заявила, что протесты в Казахстане "сильно напоминают" события во время Евромайдана на Украине. Об этом рассказала она телеканалу "Звезда".
По мнению Бутиной, Россия должна оказать полную поддержку казахстанским властям в разрешении конфликта.
"Безусловно, [России] реагировать нужно. И я думаю, что за образец нужно взять поддержку, которую мы оказывали в своё время Белоруссии, и если есть всё-таки возможность консультативно на сегодняшний день принять какие-то экстренные меры, но на будущее Казахстану следует взять пример с нас, например, в части того же закона по иностранным агентам. То есть Россия иностранное финансирование или пресекала, или как минимум выводила в публичное поле. Это нужно было сделать в Казахстане намного раньше", – рассказала депутат.
Отметим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Казахстан не запрашивал помощи у России: "Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы". Об этом же заявил и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев: "Происходящее в Казахстане – внутреннее дело этой страны, важно избежать крайностей и сохранить единство".
Напомним, к вечеру 5 января в Казахстане протесты охватили все города, хотя правительство республики было отправлено в отставку, как того и требовали митингующие. Также в отставку с должности председателя Совета безопасности республики ушёл и бывший президент страны Нурсултан Назарбаев, а цены на топливо снижены. Тем не менее протестующие захватили администрацию президента и другие правительственные здания. А силовики – полиция и войска – братаются с теми, кто вышел на митинги. В Алма-Ате и некоторых других населённых пунктах нет никакой связи и многие россияне не могут связаться со своими родственниками в республике.
Комментарии
Из требований протестующих к казахстанской власти, которые в России предпочитают пока «не замечать»:
1.Снизить пенсионный возраст до изначальных параметров;
2.Увеличить размеры пособий для инвалидов 2,3 групп в 2 раза, первой группы — в 3 раза;
3.Вакцинация строго добровольная, отмена сегрегации по типу статуса Аshyd;
4.Выборность Акимов областей и городов.
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Больше российский сценарий напоминает.
Когда и у нас будет тоже, то эта Бутина очень быстро свалит в США.
А сценарий, где к Машеньке домой приходят 10 чернокожих пиндосов сантехников уже реализовали?
Великий политик. В сценариях шарит.
Полцейских снайперы не расстреливали, печенюжки не раздавали. Значит не украинский.
Казахстан не запрашивал помощи у России
Россия должна оказать полную поддержку казахстанским властям
Бутина, на свои деньги купит оружие и сама пойдёт воевать с казахами? Или опять мы оплатим как войну в Украине?
Нашим депутатам и силовикам имеет смысл срочно заняться самообразованием.
Начать можно с советского учебника для 9 - 10-х классов средней школы "Обществоведение".
А академическая картина исчерпывающе описана в разделе "Теория революции" курса "Исторический материализм", обязательного в советское время для всех высших учебных заведений.
Каждый депутат, каждый чиновник, каждый силовик должен понять очевидное, давным-давно известное и многократно описанное в общественных науках: классовая борьба трудящихся за свои права - это объективное явление, порождаемое эксплуатацией человека человеком в антагонистическом класссовом обществе.
Хотя понятно, что сопровождается всё кровью и другими крайне неприятными массовыми
миазмами, ответственность за которые целиком и полностью лежит на породивших их своим паразитированием, ложью и воровством диктаторах, чиновниках, депутатах и силовиках.
Ботокс еще не вколола себе?
Кто такая Мария Бутина? Что она сделала для страны? Перестаньте печатать всяких сидельцев - есть достойные и умные люди в стране! Хватит уголовщины!
Перестаньте печатать всяких сидельцев
Они думают, что дед вечен и люди, как в казахстане, не спросят за то что они делали.
Какое милое личико! Вот на ком природа отдохнула...
Сценарий всегда один и есть, чему удивляться, разными бывают мизансцены...
Недавно Путин встречался с правозащитниками.На вопрос адвоката Резника,он ему напомнил,что в отношении иноагентов американцы применяют законы,принятые в 1938 году.Видимо он имел в виду Марию Бутину,которую пиндосня швырнула в тюрьму как раз по такому предвоенному закону.
PS Хорошо бы и нам старину вспомнить в отношении доморощенной булькающей либерастной плесени.
08:59, нопомните, а что там ваша Бутина в США делала?
PS Хорошо бы и нам старину вспомнить в отношении доморощенной булькающей либерастной плесени.
не дай Бог деградировать до того состояния, чтобы простигосподи считать кумиром
какоо Х. проукры тут пасутся?
геть жрать свое амно дома, там они уже все заср.али