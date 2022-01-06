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Мария Бутина назвала протесты в Казахстане повторением "украинского сценария"

, ИА "Амител"
По мнению Бутиной, Россия должна оказать полную поддержку казахстанским властям в разрешении конфликта
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Уроженка Алтайского края, депутат нового созыва Госдумы Мария Бутина заявила, что протесты в Казахстане "сильно напоминают" события во время Евромайдана на Украине. Об этом рассказала она телеканалу "Звезда".

По мнению Бутиной, Россия должна оказать полную поддержку казахстанским властям в разрешении конфликта.

"Безусловно, [России] реагировать нужно. И я думаю, что за образец нужно взять поддержку, которую мы оказывали в своё время Белоруссии, и если есть всё-таки возможность консультативно на сегодняшний день принять какие-то экстренные меры, но на будущее Казахстану следует взять пример с нас, например, в части того же закона по иностранным агентам. То есть Россия иностранное финансирование или пресекала, или как минимум выводила в публичное поле. Это нужно было сделать в Казахстане намного раньше", – рассказала депутат.

Отметим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Казахстан не запрашивал помощи у России: "Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы". Об этом же заявил и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев: "Происходящее в Казахстане – внутреннее дело этой страны, важно избежать крайностей и сохранить единство".

Напомним, к вечеру 5 января в Казахстане протесты охватили все города, хотя правительство республики было отправлено в отставку, как того и требовали митингующие. Также в отставку с должности председателя Совета безопасности республики ушёл и бывший президент страны Нурсултан Назарбаев, а цены на топливо снижены. Тем не менее протестующие захватили администрацию президента и другие правительственные здания. А силовики – полиция и войска – братаются с теми, кто вышел на митинги. В Алма-Ате и некоторых других населённых пунктах нет никакой связи и многие россияне не могут связаться со своими родственниками в республике. 

Режим ЧП по всей стране, стрельба и пожары. Что сейчас происходит в Казахстане?

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

6.01.2022 07:15
- гость -

Из требований протестующих к казахстанской власти, которые в России предпочитают пока «не замечать»:
1.Снизить пенсионный возраст до изначальных параметров;
2.Увеличить размеры пособий для инвалидов 2,3 групп в 2 раза, первой группы — в 3 раза;
3.Вакцинация строго добровольная, отмена сегрегации по типу статуса Аshyd;
4.Выборность Акимов областей и городов.
----------
Больше российский сценарий напоминает.

6.01.2022 07:18
- гость -

Когда и у нас будет тоже, то эта Бутина очень быстро свалит в США.

6.01.2022 07:21
- гость -

А сценарий, где к Машеньке домой приходят 10 чернокожих пиндосов сантехников уже реализовали?

6.01.2022 07:26
- гость -

Великий политик. В сценариях шарит.

6.01.2022 07:28
- гость -

Полцейских снайперы не расстреливали, печенюжки не раздавали. Значит не украинский.

6.01.2022 07:30
- гость -

Казахстан не запрашивал помощи у России
Россия должна оказать полную поддержку казахстанским властям

Бутина, на свои деньги купит оружие и сама пойдёт воевать с казахами? Или опять мы оплатим как войну в Украине?

6.01.2022 07:41
- гость -

Нашим депутатам и силовикам имеет смысл срочно заняться самообразованием.
Начать можно с советского учебника для 9 - 10-х классов средней школы "Обществоведение".
А академическая картина исчерпывающе описана в разделе "Теория революции" курса "Исторический материализм", обязательного в советское время для всех высших учебных заведений.
Каждый депутат, каждый чиновник, каждый силовик должен понять очевидное, давным-давно известное и многократно описанное в общественных науках: классовая борьба трудящихся за свои права - это объективное явление, порождаемое эксплуатацией человека человеком в антагонистическом класссовом обществе.
Хотя понятно, что сопровождается всё кровью и другими крайне неприятными массовыми
миазмами, ответственность за которые целиком и полностью лежит на породивших их своим паразитированием, ложью и воровством диктаторах, чиновниках, депутатах и силовиках.

6.01.2022 07:58
- гость -

Ботокс еще не вколола себе?

6.01.2022 08:00
Гость

Кто такая Мария Бутина? Что она сделала для страны? Перестаньте печатать всяких сидельцев - есть достойные и умные люди в стране! Хватит уголовщины!

6.01.2022 08:29
- гость -

Перестаньте печатать всяких сидельцев

Они думают, что дед вечен и люди, как в казахстане, не спросят за то что они делали.

6.01.2022 08:47
- гость -

Какое милое личико! Вот на ком природа отдохнула...

6.01.2022 08:56
- гость -

Сценарий всегда один и есть, чему удивляться, разными бывают мизансцены...

6.01.2022 08:59
- гость -

Недавно Путин встречался с правозащитниками.На вопрос адвоката Резника,он ему напомнил,что в отношении иноагентов американцы применяют законы,принятые в 1938 году.Видимо он имел в виду Марию Бутину,которую пиндосня швырнула в тюрьму как раз по такому предвоенному закону.
PS Хорошо бы и нам старину вспомнить в отношении доморощенной булькающей либерастной плесени.

6.01.2022 09:11
- гость -

08:59, нопомните, а что там ваша Бутина в США делала?

6.01.2022 09:17
- гость -

PS Хорошо бы и нам старину вспомнить в отношении доморощенной булькающей либерастной плесени.

не дай Бог деградировать до того состояния, чтобы простигосподи считать кумиром

6.01.2022 09:37
- гость -

какоо Х. проукры тут пасутся?
геть жрать свое амно дома, там они уже все заср.али

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