15 316 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

По данным на 6 января, в России выявили 15 316 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом. Это немного меньше, чем за предыдущие сутки, – 15 722 заболевших. Теперь общее количество инфицированных за всё время с начала пандемии составляет 10 601 300 человек.

Кроме того, за сутки в стране умерло 802 пациента с диагнозом COVID-19, за весь период зарегистрировано 313 817 летальных исходов, выздоровели – 9 623 677 человек.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за минувшие 24 часа выявлено в Москве (2357), Санкт-Петербурге (1286) и Московской области (742). В Алтайском крае официально подтверждено 293 новых случая.