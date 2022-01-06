Массовые протесты в Казахстане. Фото

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Жители городов Жанаозен и Актау в Казахстане 2 января массово вышли на улицы из-за резкого скачка цены на топливо. В республике сжиженный газ для автомобилей с первого января подорожал с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре протесты охватили весь Казахстан. К требованиям протестующие добавили отставку правительства, организацию новых выборов.

4 января в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и других населенных пунктах. Но острее всего ситуация развивалась в Алма-Ате. Власти после первых забастовок снизили цены на сжиженный газ, но ситуация не улучшилась. 5 января на всей территории Казахстана был введен режим ЧП. По последним данным во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат нацгвардии, еще 317 ранены. Об этом сообщили МВД страны. В стычках в Алма-Ате пострадало около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, протестующие сожгли 120 автомобилей, включая скорые и пожарные машины.