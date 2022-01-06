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Новости

Барнаулец рассказал о родственниках, которые с подтверждённым ковидом ходят по ресторанам

, ИА "Амител"
Также они водят детей в сад и школу и вместе посещают праздничную ёлку
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Житель Барнаула в сообществе "Чёрный список Барнаул" рассказал о родственниках, которые с подтверждённым коронавирусом продолжают активно посещать общественные места.

По словам горожанина, заболевшие родственники никак не поменяли образ жизни: продолжают водить детей в школу и сад, ходить в развлекательные заведения. Также они отпраздновали Новый год в ресторане и посетили вместе с детьми праздничную ёлку. Житель города посетовал, что из-за таких безответственных людей не удаётся остановить распространение коронавируса.

Напомним, за последние сутки в Алтайском крае выявили 319 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в Алтайском крае зафиксировано 121 174 заболевших. За всё время в регионе от COVID-19 умерло 8154 человека. 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

6.01.2022 11:45
- гость -

А зачем им тест делали, если они такие бодрячком?

6.01.2022 11:52
- гость -

Если есть QR-аусвайс, то какая разница болен ты или нет? Ходи хоть где. Таков закон РФ

6.01.2022 11:53
- гость -

Пусть этот гражданин меняет маску каждые 2 часа, уколется бустерной дозой вакцины и успокоится уже. Не надо переживать за всех, занимайтесь собой.

6.01.2022 12:14
- гость -

Также они водят детей в сад и школу, а также вместе посещают праздничную ёлку(((

6.01.2022 12:15
- гость -

6.01.2022 11:53
- гость -
За кого ему переживать, без тебя разберется.

Кто дал право разносить заразу инфицированным? Почему они не больничном в изоляции, ведь куаркоды только на местном уровне, а по закону больные несут уголовную ответственность за заражение окружающих.

6.01.2022 12:16
- гость -

6.01.2022 11:53
- гость -
так это ты с ковидом болтаешься в общественных местах и заражаешь окружающих?
И полиции до этого нет дела?

6.01.2022 12:21
- гость -

зря напечатали, ща разрыв пуканов у ковиднутых будет

6.01.2022 12:28
- гость -

Это проблемы воспитания. Помню, когда мои детки были маленькие, одна ученая дама (кандидат наук, между прочим, и преподаватель университета) своего сына с коклюшем в детский сад не водила (ибо низззяяя!), а вот на кружки в Дом творчества таскала регулярно, прекрасно зная о диагнозе и понимая опасность, которой подвергала остальных детей. Аргумент был убойный - за все ж заплочено заранее! И кстати, когда другие детишки начали болеть, сия ученая дама без стеснения рассказывала, что это ее сын больным ходил на кружки - ну и что? Не пропадать же деньгам.

6.01.2022 12:28
- гость -

Так привитых же прививка защищает, чего им бояться то... Или не защищает? Так зачем прививались?

6.01.2022 12:31
тю!

Появляются ковидные "Павлики Морозовы". Щаз на родню стучать в моду войдёт!

6.01.2022 12:43
Гость

Разве они одни такие ходят среди нас? А с начала пандемии когда тест берут у вас на короноаирус и вы ждёте результат несколько дней разве вы не такой же образ жизни ведёте? Правильно, также ходите на работу и везде

6.01.2022 12:45
А-ваксер

Если кукурекод есть и чувствуют себя нормально, то пусть ходят, всё законно. Привитым бояться нечего.

6.01.2022 12:58
Чучмек

Дивный мир. Зато абсолютно здоровые люди, не имея QR-кода, не могут посещать ни рестораны, ни массовые мероприятия ...

6.01.2022 12:59
- гость -

Мои родственники своих детей больных корью бабушке отвезли в деревню, где гостили мои дети. О диагнозе знали, но потом долго и упорно обвиняли меня в их заражении.

6.01.2022 13:00
- гость -

6.01.2022 12:31
тю!
Появляются ковидные "Павлики Морозовы". Щаз на родню стучать в моду войдёт!

Правильно говоришь! Пусть такие ковидные пообщаются с твоими родителями, в очереди в магазине с ними рядом постоят. Они граждане свободные, не кукарекнутые шмурдяком.
Ну а помрут родители, тю, мелочи, зато не стадо!

6.01.2022 13:01
- гость -

Люди в большинстве своем эгоисты, живут как им хочется, а на окружающих плевать им.

6.01.2022 13:02
- гость -

12:58
Чучмек
Тебе то какая разница?

6.01.2022 13:03
- гость -

6.01.2022 12:59
- гость -
О диагнозе знали, но потом долго и упорно обвиняли меня в их заражении.

Ха, знаю случай, человек месяц назад хвастался, что жена запахи и вкусы потеряла, а он ничего так, бодрячком, ходит на работу.
Спустя неделю-две на работе несколько человек заболело, парочка даже тяжело, лежат сейчас в больнице.
А теперь тот человек утверждает, что это он жене вирус с работы принес, от коллег заразился, строит из себя жертву, типа пострадавший.

6.01.2022 13:06
Ковидла

Этого стукача надо триппером заразить и закрыть перед ним все больницы на полгода. Пусть почешется Павлик Морозов.

6.01.2022 13:07
про

"с подтверждённым ковидом ходят по ресторанам, также они водят детей в сад и школу и вместе посещают праздничную ёлку"

Это они делают по заданию иностранных спецслужб.

6.01.2022 13:08
- гость -

13:07
про
Это они делают по заданию иностранных спецслужб.
---------
Согласен. Польские шпионы. Не иначе.

6.01.2022 14:10
- гость -

13:08- гость -"Польские шпионы. Не иначе"

Однозначно хохлы. Или сами хохлы. Они же у нас главные телефонные террористы и вымогатели денег.

6.01.2022 14:17
- гость -

Коронавирус: как заражаются медики и почему они болеют в особо тяжелой форме

"По данным ВОЗ, один из пациентов в китайском Ухане, которому делали плановую операцию, заразил 14 медработников, хотя в тот момент у него еще не было симптомов коронавируса."

Неизвестно, сколько человеку надо вдохнуть чтобы заболеть самому.
"В случае с вирусом гриппа, который очень хорошо изучен, достаточно проникновения в организм трех частиц, чтобы началась инфекция. О дозах Sars-CoV-2 (Covid-19) пока известно недостаточно, но, возможно, картина такая же", - объясняет эксперт.

Один из чиновников в сфере здравоохранения Британии рассказал в комментарии Би-би-си, что в некоторых больницах страны до 50% персонала ушли на больничный или в самоизоляцию.

Если меры по контролю за распространением инфекции не сработают, больницы сами могут стать очагами заражения.

6.01.2022 14:19
- гость -


Во Франции инфицированным медикам разрешили работать

Такое решение, по мнению властей, должно уменьшить нагрузку на медицинскую систему в стране, вызванную всплеском заболевания.

Работать зараженным медикам разрешат в больницах, домах престарелых, кабинетах врачей и других основных службах здравоохранения

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