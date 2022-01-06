Барнаулец рассказал о родственниках, которые с подтверждённым ковидом ходят по ресторанам

Житель Барнаула в сообществе "Чёрный список Барнаул" рассказал о родственниках, которые с подтверждённым коронавирусом продолжают активно посещать общественные места.

По словам горожанина, заболевшие родственники никак не поменяли образ жизни: продолжают водить детей в школу и сад, ходить в развлекательные заведения. Также они отпраздновали Новый год в ресторане и посетили вместе с детьми праздничную ёлку. Житель города посетовал, что из-за таких безответственных людей не удаётся остановить распространение коронавируса.

Напомним, за последние сутки в Алтайском крае выявили 319 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в Алтайском крае зафиксировано 121 174 заболевших. За всё время в регионе от COVID-19 умерло 8154 человека.