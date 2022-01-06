Более 160 сотрудников МЧС по Алтаю обеспечат безопасность богослужений во время Рождества

В Алтайском крае более 160 сотрудников МЧС России задействованы для обеспечения пожарной безопасности в местах проведения богослужений во время празднования Рождества, сообщили amic.ru в пресс-службе управления.

Дежурство сотрудников МЧС продлится до самого окончания праздничных мероприятий. Накануне торжеств представители управления провели профилактические мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности более 100 культовых объектов Алтайского края.

При подготовке к празднованию на всех объектах проведены пожарно-профилактические обследования. Особое внимание уделено соответствию требованиям пожарной безопасности путей эвакуации, состоянию средств противопожарной защиты, обеспеченности объектов первичными средствами пожаротушения и пожарной сигнализацией.

В ходе профилактических мероприятий сотрудники МЧС России провели инструктажи и беседы по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности с представителями духовенства. По согласованию с митрополитом Барнаульским и Алтайским во всех храмах Алтайского края с прихожанами проводятся духовно-назидательные беседы о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту.