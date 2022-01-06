Такой день. Вооружённые бои в Алма-Ате и рост цен на сжиженный газ в Алтайском крае

В Казахстане продолжаются протесты, которые становятся только огнеопаснее. В Алма-Ате прошли перестрелки между войсками и вооружёнными протестующими, в городе началась антитеррористическая операция, есть погибшие и раненые среди полиции и Национальной гвардии. Возле городского акимата протестующие раздавали всем желающим деньги, разграбленные из сейфа чиновников. По итогам дня силовики задержали в городе более двух тысяч протестующих.

Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности после просьбы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева направил в бунтующую страну миротворческие силы, в том числе российских десантников. Из-за нестабильной ситуации в стране и перебоев в работе интернета все казахстанские банки приостановили работу.

Стало известно, насколько вырастут некоторые тарифы в Алтайском крае с 1 июля 2022 года. Цены на сжиженный газ вырастут от 4,2 до 4,44%. Сжиженный газ в баллонах без доставки подорожает с 32,99 руб. за кг до 34,37 руб., с доставкой – от 48,67 до 50,82 руб. Цена на топливо со склада вырастет с 39,62 до 41,3 руб. за кг, из групповых резервуарных установок – с 31,99 до 33,41 руб.

Тарифы на электроэнергию поднимутся примерно на 4%. Для горожан с газовыми плитами тарифы поднимутся на 4% – с 4,5 руб. до 4,68 руб. Городские пользователи стационарных электроплит начнут платить на 3,8% больше – 3,81 руб. вместо 3,67 руб. Для деревенских жителей цены увеличатся на 3,97% – с 3,52 руб. за киловатт-час до 3,66 руб.

Президент России Владимир Путин поручил правительствам РФ и Алтайского края до 10 января обеспечить углём производителей тепловой энергии и жителей региона на зиму 2022 года. Ответственными за обеспечение теплом жителей Алтайского края назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава региона Виктор Томенко.

В декабре 2021 года ставки по ипотеке в банках Алтайского края выросли с 8,3 до 8,5%. За весь прошлый год они увеличились на 1,2 процентного пункта. В 2022-м эксперты прогнозируют рост ставок до двухзначного показателя.

12-летний мальчик утонул в бассейне в санатории "Обские плёсы" на территории Тальменского района. Хотя в бассейне "Бригантина" было много посетителей, тонущего мальчика никто не замечал. В итоге его обнаружил спасатель, но слишком поздно. Несмотря на попытки реанимировать ребёнка, он скончался. В санаторий мальчик приехал с мамой, отчимом и младшей сестрой, чтобы провести выходной день.