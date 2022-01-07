Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Один из главных праздников Православной церкви — Рождество Христово — отмечают верующие 7 января. Во всех храмах в этот день с полуночи прошли праздничные богослужения. Так фотокорреспондет amic.ru посетила службу в Иоанно-Богословской церкви. На ночную Божественную литургию здесь пришли десятки барнаульцев, многие из которых несмотря на позднее время были с детьми.

Накануне праздника с рождественским посланием выступил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Дорогие братья и сестры! Ныне храмы Божии открыты, нам надлежит неленостно посещать наши службы. Пусть радость нашего праздника будет донесена до всех наших близких, в том числе и до тех, кто пока не нашел своей дороги к храму. Этот год был сложным для всех нас. Но будем молиться, чтобы и губительное поветрие, а главное, страхования и малодушие не отвратили нас от святой веры. Ибо родившийся Богомладенец Христос воистину "Путь и Иcтина и Жизнь" (Ин. 14, 6).

Снова поздравляю всех с праздником Рождества Христова, дорогие друзья, и наступающим новым гражданским 2022 годом! Пусть свет Вифлеемской звезды всегда озаряет наши души, подавая силу идти путем Самого Христа, Который да дарует нам здравие, мир, крепость духовную и да ведет нас по нелегким жизненным путям. Грядущее же лето благости Господней да будет для всех нас мирным, созидательным и благоуспешным!

Христос родился! Бог воплотился! Славите Его!

С любовью о Христе родившемся.