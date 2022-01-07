Контртеррористические акции в Казахстане будут продолжать до полного уничтожения "боевиков"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание с участием руководства администрации президента, Совета безопасности и силовых структур в Акорде в 07:00 утра. Как сообщает ORDA, глава государства заявил, что конституционный порядок "в основном" восстановлен во всех регионах страны.
"Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", – заявил президент.
Всего в Алма-Ате задержано более 3 тысяч участников протестов. 26 преступников ликвидировано, ещё 18 получили ранения.
Напомним, вчера в Алма-Ате прошли перестрелки между войсками и вооружёнными протестующими, в городе началась антитеррористическая операция, есть погибшие и раненые среди полиции и Национальной гвардии. Возле городского акимата протестующие раздавали всем желающим деньги, разграбленные из сейфа чиновников.
Комментарии
На первом фото все боевики? И во всех других городах тоже? Так ему,похоже,около четверти населения придётся уничтожить.
Оперативно. Сами справились или с нашим участием. Не понятно.
до полного уничтожения боевиков", — заявил президент.
Т.е. по требованию "боевиков" президент Токаев снизил цены на газ и отправил в отставку правительство???
7.01.2022 11:27
Гость
На первом фото все боевики? И во всех других городах тоже? Так ему,похоже,около четверти населения придётся уничтожить.
Мирные протестующие с оружием - не мирные и не протестующие.
А террористы и бунтари.
Сами эти ребята во всех бывших республиках бросить смогли Россию и выживать рускоязычное население.
7.01.2022 11:34
гость
Т.е. по требованию "боевиков" президент Токаев снизил цены на газ и отправил в отставку правительство???
Счас вам расскажут, что там происходит, а особенно, что будут делать и обязательно спросят вашего одобрения.
боевиков?
народ у них уже стал боевиками?
7.01.2022 11:42
- гость -
народ у них уже стал боевиками?
Кто по-вашему разгромил алма-атинский аэропорт с самолетами (5 повреждены), который силовикам пришлось брать штурмом, и хотели тоже самое сделать с телецентром? Народ?
7.01.2022 11:42
- гость -
боевиков?
народ у них уже стал боевиками?
Знакомьтесь, там конечно "Это другое"
Речь Байдена в Капитолии по случаю годовщины событий 6-го января 2021 года.
«Ровно год назад в этом священном месте демократия подверглась нападению. Воля народа подверглась нападкам. Конституция, столкнулась с самыми серьезными угрозами.
Закрой глаза. Вернись в тот день. Что ты видишь? Бесчинствуют бунтовщики. Впервые в этом Капитолии развевается флаг Конфедерации, символизирующий стремление уничтожить Америку. Чтобы разлучить нас. Даже во время Гражданской войны этого никогда не было.
Но это случилось здесь в 2021 году. Что еще вы видите? Толпа бьет окна, вышибает двери, вламывается в Капитолий. Американские флаги на шестах используются как оружие, как копья.
В головы сотрудников милиции забрасывают огнетушителями. Толпа, заявляющая о своей любви к правоохранительным органам, напала на этих полицейских. Таскали их, опрыскивали, топтали. Ранения получили более 140 полицейских. и т. д. Наслаждайтесь
Что теперь с русскими там будет?
7.01.2022 11:48
Гость
Что теперь с русскими там будет?
Хуже не будет, так как хорошо не было
Один бандитско-воровской клан сместил другой такой же преступный клан, чтобы единолично и бесконтрольно наживаться на разграблении природных богатств страны и её населения.
Стандартный приём бандитско-олигархических разборок, уже опробованный в Украине.
за всё платит население своей нищетой, вымиранием и кровью.
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О подмосковном имении жены казахского преза Касыма Токаева. Участок 50:05:0040705:27 в Абрамцево гражданке РФ Надежде Токаевой продал Евгений Гиндилис, менеджер Еврейского музея в Линкольн-центре (Ньй-Йорк, США). У Константина Эрнста на ОРТ Евгений рулил дирекцией кинопрограмм. Осуждал Россию за Крым. Помогал Украине и Евромайдану. Но ФСБ защитила проукраинского москвича Гиндилиса с москвичкой Токаевой, чей мужик абьюзил кириллицу и русских. Сделку с тёткиным поместьем засекретил Росреестр.
Главная скрепа США-это слово "демократия".
7.01.2022 11:57
- гость -
Типично в укростиле. Это правда, но это всё засекречено. )) Кириллицу вводили при Назарбаеве.
Уточнение. Казахскую кириллицу.
Преступником по закону человека может назвать только суд. А так всё просто - обозвал террористом и преступником протестующего и можно его убивать. Не получается самому, позвал соседа-диктатора помочь. Удобно! Как тут уже была формулировка: "убиты правоохранительнымит органами". Чистый Оруэлл.
На первом фото все боевики? И во всех других городах тоже? Так ему,похоже,около четверти населения придётся уничтожить.
не умничай, разберутся, кто боевик, а кто просто глазеющий. Токаев потому и ввёл комендатский час, чтобы все по домам сидели, а кто не сидит, значит причастный к вандализму. Боевики - небольшая группа примерно 300 человек, она и заводит толпу на погромы. Эта группа и есть боевики, действует по команде и за деньги. Так все цветные революции делаются.
7.01.2022 11:27 На первом фото все боевики?
Да у каждого есть фотографии младенчества, из детского сада, как пошел в первый класс и т.д. они же дети
Если половина населения будет резать головы другой половине населения, то одной из половин другую придется уничтожить. Или остаться без голов. Они выбрали головы себе оставить
7.01.2022 12:13
гость
Где уж нам до вас! Всю технологию-то знаете. Расскажите ещё,почему несметное количество народа взбунтовалось? И как на второй день Токаев рассказал,что люди прошли подготовку за границей- он не знал? А потом прозрел?
Которые головы полицейским отрезали тоже были детьми. Да они и сейчас чисто дети малые, все бы побегать, пострелять
Что теперь с русскими там будет?
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Если выяснится, что в Алма-Ате, например, вчера казахов гасили "петровы и бошировы", жизнь любого русского в Казахстане гроша ломаного стоить не будет.
Самое умное сейчас, бежать оттуда, бросая всё к чертям собачьим.
Жизнь дороже!
не умничай,чтобы все по домам сидели, а кто не сидит, значит причастный к вандализму. разберутся, кто боевик, а кто просто глазеющий
Боюсь, без Вас, местного мощьного политолуха, могут и не разобраться. Вам нужно срочно пересечь границу с Казахстаном для помощи правительственным силам. Ваша форма, по которой Вас легко можно отличить - белая растянутая майка, широкие трусы в клеточку, носки, сандалии, шапка ушанка с нашивкой танки. Будет холодно - грейтесь алкоголем. Выдвигайтесь.
Столица и все органы центральной власти Казахстана находятся в Нур-Султане, в то время как самые значительные протесты были в Алматы , то есть даже захват пустующей резиденции президента в бывшей столице - это совсем не то, что захват реальной президентской резиденции. И погромы торговых центров только в Алматы, это подозрительно. Специально организовали, чтобы попросить помощи у ОДКБ?
еще не известно кто этими боевиками руководит. вполне возможно, что сам Токаев, чтобы была причина обратиться за военной помощью
Турки уже говорят, что это не они. Они только что этой осенью подписали с Токаевым такие соглашения о сотрудничестве, которые России и не снились. Им Токаева вообще не выгодно было убирать. А сейчас туда вошли силы ОДКБ, туркам это вообще не надо. Остается Китай или Запад. Запад уже выступил против Токаева. И на террористические организации похоже, работяги с заводов вряд ли додумались бы полицейским головы резать. Из вывели, а потом замарали кровью
Вон в чечне все были боевики и террористы, а теперь пехота путина.
Так и казахи станут конницей путина, а потом всей ордой на украину!
Так Токаев избавился от Назарбаева. И всё. Казахи очень хитрожопые ребята, хотя прикидываются простачками.
Даже члены ОДКБ купились и трятят зачем-то ресурсы своих государств на казахские межклановые разборки, как лохи.
Инвестиционная привлекательность казахов упала, кому надо вкладывать деньги туда, где идут грабежи и погромы
Будет холодно - грейтесь алкоголем. Выдвигайтесь.
клоун
Токаев наподписывал соглашений с Турцией, мог бы обратиться за помощью к Турции, но обратился к ОДКБ. Может турков заподозрил
7.01.2022 11:57
- гость -
Стандартный приём бандитско-олигархических разборок, уже опробованный в Украине.
На Украине, хахол, НА Украине. А если ты хахол говоришь в Украине, то иди ты в х . й!
7.01.2022 12:31
- гость -
Проявите уважение, жертва ЕГЭ и гомолибералистической пропендосской пропаганды, напишите фамилию нашего (не вашего, а нашего) президента с заглавной буквы.
На Украине, хахол, НА Украине. А если ты хахол говоришь в Украине, то иди ты в х . й!
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Ну попробуй сказать "на России" или "на Израиле". Слух не режет?
А какая-либо тер орг взяла ответственность за происходящее в Алматы?
В Казахстане обратили внимание на то, что мародерство в Алматы и алматинской области было выборочным. В списке нет ТЦ, принадлежащих богатейшим людям страны – Нурлану Смагулову (МЕГА) и Габиту Бейсембаеву (GrandPark).
Старая традиция - пичкать свинцом восставший народ.
там китайцы должны быть-их в 2019 году туда на учения завезли и оставили-теперь ясно зачем.
Токаев да, снял Назарбаева. Самого Назарбаева! который памятник живой. Двоевластие кончилось. Но клан Назарбаева ему не простит. Кто же помог Токаеву? Чьи боевики (не протестанты)?
Скоро это восстание задавят,пройдут зачистки,усиленная работа госбезопасности,неприятные вопросы,допросы,пассатижи...
Бунт - стихийно возникшее восстание. Что русский, что казахский - бессмысленный и беспощадный.
«Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка».
Приближаемся ко временам Емельяна Пугачёва, Степана Разина, Кондратия Булавина, но там хоть кто-то возглавлял этот бунт, а тут "ни руководящей, ни направляющей" - никто не замечен. Какие "боевики" - они где-то прошли обучение и направляли толпу? (Боевик - участник незаконной вооружённой организации (организованной преступной группировки, террористической организации и т. п.). Если говорите о боевиках, то укажите террористическую организацию. В данном случае, в качестве такой организации, выступает народ. Пыталась примазаться заграница, но все так скоротечно и быстро, что только и остается говорить о бессмысленном и беспощадном казахском бунте.
там китайцы должны быть-их в 2019 году туда на учения завезли и оставили-теперь ясно зачем.
Китай уже высказал точку зрения, назвав происходящее в Казахстане внутренним делом страны, тем самым осудив ОДКБ, ведь вводить в страну войска должны были при внешней угрозе. Китай, как никто, знает, что делается в КАз-не. Казахстан - вотчина Китая, он не мог там развернуться, потому что было двоевластие, может, и он принял участие в этом беспределе.
В данном случае, в качестве такой организации, выступает народ.
Протри глаза, политически близорукий. Модно сейчас прикрываться словом "народ". Народ, который занимается вандализмом и убийством - это преступный народ. Просто бандиты прикрылись протестами мирными и устроили беспредел.
12:41 - гость -
А слух не режет- на Урале, на Дальнем Востоке, на Гавайских островах? Или надо писать в Гавайских островах?
13:13 гость
Почему отметился без своего ника ФУФЛО?
Одни стратеги собрались. И казах алмас здесь. А мы то думали, откуда он пишет?