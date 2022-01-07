Контртеррористические акции в Казахстане будут продолжать до полного уничтожения "боевиков"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание с участием руководства администрации президента, Совета безопасности и силовых структур в Акорде в 07:00 утра. Как сообщает ORDA, глава государства заявил, что конституционный порядок "в основном" восстановлен во всех регионах страны.

"Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", – заявил президент.

Всего в Алма-Ате задержано более 3 тысяч участников протестов. 26 преступников ликвидировано, ещё 18 получили ранения.

Напомним, вчера в Алма-Ате прошли перестрелки между войсками и вооружёнными протестующими, в городе началась антитеррористическая операция, есть погибшие и раненые среди полиции и Национальной гвардии. Возле городского акимата протестующие раздавали всем желающим деньги, разграбленные из сейфа чиновников.