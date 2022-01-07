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Новости

Контртеррористические акции в Казахстане будут продолжать до полного уничтожения "боевиков"

, ИА "Амител"
В Алма-Ате ликвидировано 26 преступников, более 3 тысяч участников протеста задержано
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание с участием руководства администрации президента, Совета безопасности и силовых структур в Акорде в 07:00 утра. Как сообщает ORDA, глава государства заявил, что конституционный порядок "в основном" восстановлен во всех регионах страны.

"Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", – заявил президент.

Всего в Алма-Ате задержано более 3 тысяч участников протестов. 26 преступников ликвидировано, ещё 18 получили ранения.

Напомним, вчера в Алма-Ате прошли перестрелки между войсками и вооружёнными протестующими, в городе началась антитеррористическая операция, есть погибшие и раненые среди полиции и Национальной гвардии. Возле городского акимата протестующие раздавали всем желающим деньги, разграбленные из сейфа чиновников.

Российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

Комментарии

7.01.2022 11:27
Гость

На первом фото все боевики? И во всех других городах тоже? Так ему,похоже,около четверти населения придётся уничтожить.

7.01.2022 11:29
- гость -

Оперативно. Сами справились или с нашим участием. Не понятно.

7.01.2022 11:34
гость

до полного уничтожения боевиков", — заявил президент.

Т.е. по требованию "боевиков" президент Токаев снизил цены на газ и отправил в отставку правительство???

7.01.2022 11:34
- гость -

7.01.2022 11:27
Гость
На первом фото все боевики? И во всех других городах тоже? Так ему,похоже,около четверти населения придётся уничтожить.

Мирные протестующие с оружием - не мирные и не протестующие.
А террористы и бунтари.

7.01.2022 11:36
- гость -

Сами эти ребята во всех бывших республиках бросить смогли Россию и выживать рускоязычное население.

7.01.2022 11:37
- гость -

7.01.2022 11:34
гость

Т.е. по требованию "боевиков" президент Токаев снизил цены на газ и отправил в отставку правительство???

Счас вам расскажут, что там происходит, а особенно, что будут делать и обязательно спросят вашего одобрения.

7.01.2022 11:42
- гость -

боевиков?
народ у них уже стал боевиками?

7.01.2022 11:45
- гость -

7.01.2022 11:42
- гость -
народ у них уже стал боевиками?

Кто по-вашему разгромил алма-атинский аэропорт с самолетами (5 повреждены), который силовикам пришлось брать штурмом, и хотели тоже самое сделать с телецентром? Народ?

7.01.2022 11:48
- гость -

7.01.2022 11:42
- гость -
боевиков?
народ у них уже стал боевиками?

Знакомьтесь, там конечно "Это другое"

Речь Байдена в Капитолии по случаю годовщины событий 6-го января 2021 года.

«Ровно год назад в этом священном месте демократия подверглась нападению. Воля народа подверглась нападкам. Конституция, столкнулась с самыми серьезными угрозами.
Закрой глаза. Вернись в тот день. Что ты видишь? Бесчинствуют бунтовщики. Впервые в этом Капитолии развевается флаг Конфедерации, символизирующий стремление уничтожить Америку. Чтобы разлучить нас. Даже во время Гражданской войны этого никогда не было.
Но это случилось здесь в 2021 году. Что еще вы видите? Толпа бьет окна, вышибает двери, вламывается в Капитолий. Американские флаги на шестах используются как оружие, как копья.
В головы сотрудников милиции забрасывают огнетушителями. Толпа, заявляющая о своей любви к правоохранительным органам, напала на этих полицейских. Таскали их, опрыскивали, топтали. Ранения получили более 140 полицейских. и т. д. Наслаждайтесь

7.01.2022 11:48
Гость

Что теперь с русскими там будет?

7.01.2022 11:53
- гость -

7.01.2022 11:48
Гость
Что теперь с русскими там будет?

Хуже не будет, так как хорошо не было

7.01.2022 11:57
- гость -

Один бандитско-воровской клан сместил другой такой же преступный клан, чтобы единолично и бесконтрольно наживаться на разграблении природных богатств страны и её населения.
Стандартный приём бандитско-олигархических разборок, уже опробованный в Украине.
за всё платит население своей нищетой, вымиранием и кровью.
-----
О подмосковном имении жены казахского преза Касыма Токаева. Участок 50:05:0040705:27 в Абрамцево гражданке РФ Надежде Токаевой продал Евгений Гиндилис, менеджер Еврейского музея в Линкольн-центре (Ньй-Йорк, США). У Константина Эрнста на ОРТ Евгений рулил дирекцией кинопрограмм. Осуждал Россию за Крым. Помогал Украине и Евромайдану. Но ФСБ защитила проукраинского москвича Гиндилиса с москвичкой Токаевой, чей мужик абьюзил кириллицу и русских. Сделку с тёткиным поместьем засекретил Росреестр.

7.01.2022 12:00
- гость -

Главная скрепа США-это слово "демократия".

7.01.2022 12:00
- гость -

7.01.2022 11:57
- гость -

Типично в укростиле. Это правда, но это всё засекречено. )) Кириллицу вводили при Назарбаеве.

7.01.2022 12:01
- гость -

Уточнение. Казахскую кириллицу.

7.01.2022 12:11
- гость -

Преступником по закону человека может назвать только суд. А так всё просто - обозвал террористом и преступником протестующего и можно его убивать. Не получается самому, позвал соседа-диктатора помочь. Удобно! Как тут уже была формулировка: "убиты правоохранительнымит органами". Чистый Оруэлл.

7.01.2022 12:13
гость

На первом фото все боевики? И во всех других городах тоже? Так ему,похоже,около четверти населения придётся уничтожить.


не умничай, разберутся, кто боевик, а кто просто глазеющий. Токаев потому и ввёл комендатский час, чтобы все по домам сидели, а кто не сидит, значит причастный к вандализму. Боевики - небольшая группа примерно 300 человек, она и заводит толпу на погромы. Эта группа и есть боевики, действует по команде и за деньги. Так все цветные революции делаются.

7.01.2022 12:21
- гость -

7.01.2022 11:27 На первом фото все боевики?

Да у каждого есть фотографии младенчества, из детского сада, как пошел в первый класс и т.д. они же дети

7.01.2022 12:22
гость

Если половина населения будет резать головы другой половине населения, то одной из половин другую придется уничтожить. Или остаться без голов. Они выбрали головы себе оставить

7.01.2022 12:22
Гость

7.01.2022 12:13
гость
Где уж нам до вас! Всю технологию-то знаете. Расскажите ещё,почему несметное количество народа взбунтовалось? И как на второй день Токаев рассказал,что люди прошли подготовку за границей- он не знал? А потом прозрел?

7.01.2022 12:23
гость

Которые головы полицейским отрезали тоже были детьми. Да они и сейчас чисто дети малые, все бы побегать, пострелять

7.01.2022 12:24
- гость -

Что теперь с русскими там будет?
-------
Если выяснится, что в Алма-Ате, например, вчера казахов гасили "петровы и бошировы", жизнь любого русского в Казахстане гроша ломаного стоить не будет.
Самое умное сейчас, бежать оттуда, бросая всё к чертям собачьим.
Жизнь дороже!

7.01.2022 12:25
- гость -

не умничай,чтобы все по домам сидели, а кто не сидит, значит причастный к вандализму. разберутся, кто боевик, а кто просто глазеющий

Боюсь, без Вас, местного мощьного политолуха, могут и не разобраться. Вам нужно срочно пересечь границу с Казахстаном для помощи правительственным силам. Ваша форма, по которой Вас легко можно отличить - белая растянутая майка, широкие трусы в клеточку, носки, сандалии, шапка ушанка с нашивкой танки. Будет холодно - грейтесь алкоголем. Выдвигайтесь.

7.01.2022 12:25
гость

Столица и все органы центральной власти Казахстана находятся в Нур-Султане, в то время как самые значительные протесты были в Алматы , то есть даже захват пустующей резиденции президента в бывшей столице - это совсем не то, что захват реальной президентской резиденции. И погромы торговых центров только в Алматы, это подозрительно. Специально организовали, чтобы попросить помощи у ОДКБ?

7.01.2022 12:29
- гость -

еще не известно кто этими боевиками руководит. вполне возможно, что сам Токаев, чтобы была причина обратиться за военной помощью

7.01.2022 12:30
гость

Турки уже говорят, что это не они. Они только что этой осенью подписали с Токаевым такие соглашения о сотрудничестве, которые России и не снились. Им Токаева вообще не выгодно было убирать. А сейчас туда вошли силы ОДКБ, туркам это вообще не надо. Остается Китай или Запад. Запад уже выступил против Токаева. И на террористические организации похоже, работяги с заводов вряд ли додумались бы полицейским головы резать. Из вывели, а потом замарали кровью

7.01.2022 12:31
- гость -

Вон в чечне все были боевики и террористы, а теперь пехота путина.
Так и казахи станут конницей путина, а потом всей ордой на украину!

7.01.2022 12:31
Павсекакий

Так Токаев избавился от Назарбаева. И всё. Казахи очень хитрожопые ребята, хотя прикидываются простачками.
Даже члены ОДКБ купились и трятят зачем-то ресурсы своих государств на казахские межклановые разборки, как лохи.

7.01.2022 12:31
гость

Инвестиционная привлекательность казахов упала, кому надо вкладывать деньги туда, где идут грабежи и погромы

7.01.2022 12:33
гость

Будет холодно - грейтесь алкоголем. Выдвигайтесь.


клоун

7.01.2022 12:33
гость

Токаев наподписывал соглашений с Турцией, мог бы обратиться за помощью к Турции, но обратился к ОДКБ. Может турков заподозрил

7.01.2022 12:36
- гость -

7.01.2022 11:57
- гость -
Стандартный приём бандитско-олигархических разборок, уже опробованный в Украине.


На Украине, хахол, НА Украине. А если ты хахол говоришь в Украине, то иди ты в х . й!

7.01.2022 12:36
Агрессивная Реальность

7.01.2022 12:31
- гость -

Проявите уважение, жертва ЕГЭ и гомолибералистической пропендосской пропаганды, напишите фамилию нашего (не вашего, а нашего) президента с заглавной буквы.

7.01.2022 12:41
- гость -

На Украине, хахол, НА Украине. А если ты хахол говоришь в Украине, то иди ты в х . й!
------
Ну попробуй сказать "на России" или "на Израиле". Слух не режет?

7.01.2022 12:41
гость

А какая-либо тер орг взяла ответственность за происходящее в Алматы?

7.01.2022 12:59
гость

В Казахстане обратили внимание на то, что мародерство в Алматы и алматинской области было выборочным. В списке нет ТЦ, принадлежащих богатейшим людям страны – Нурлану Смагулову (МЕГА) и Габиту Бейсембаеву (GrandPark).

7.01.2022 13:01
- гость -

Старая традиция - пичкать свинцом восставший народ.

7.01.2022 13:02
гость

там китайцы должны быть-их в 2019 году туда на учения завезли и оставили-теперь ясно зачем.

7.01.2022 13:03
гость

Токаев да, снял Назарбаева. Самого Назарбаева! который памятник живой. Двоевластие кончилось. Но клан Назарбаева ему не простит. Кто же помог Токаеву? Чьи боевики (не протестанты)?

7.01.2022 13:04
- гость -

Скоро это восстание задавят,пройдут зачистки,усиленная работа госбезопасности,неприятные вопросы,допросы,пассатижи...

7.01.2022 13:06
almas

Бунт - стихийно возникшее восстание. Что русский, что казахский - бессмысленный и беспощадный.
«Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка».

Приближаемся ко временам Емельяна Пугачёва, Степана Разина, Кондратия Булавина, но там хоть кто-то возглавлял этот бунт, а тут "ни руководящей, ни направляющей" - никто не замечен. Какие "боевики" - они где-то прошли обучение и направляли толпу? (Боевик - участник незаконной вооружённой организации (организованной преступной группировки, террористической организации и т. п.). Если говорите о боевиках, то укажите террористическую организацию. В данном случае, в качестве такой организации, выступает народ. Пыталась примазаться заграница, но все так скоротечно и быстро, что только и остается говорить о бессмысленном и беспощадном казахском бунте.

7.01.2022 13:09
гость

там китайцы должны быть-их в 2019 году туда на учения завезли и оставили-теперь ясно зачем.

Китай уже высказал точку зрения, назвав происходящее в Казахстане внутренним делом страны, тем самым осудив ОДКБ, ведь вводить в страну войска должны были при внешней угрозе. Китай, как никто, знает, что делается в КАз-не. Казахстан - вотчина Китая, он не мог там развернуться, потому что было двоевластие, может, и он принял участие в этом беспределе.

7.01.2022 13:13
гость

В данном случае, в качестве такой организации, выступает народ.


Протри глаза, политически близорукий. Модно сейчас прикрываться словом "народ". Народ, который занимается вандализмом и убийством - это преступный народ. Просто бандиты прикрылись протестами мирными и устроили беспредел.

7.01.2022 13:13
- гость -

12:41 - гость -
А слух не режет- на Урале, на Дальнем Востоке, на Гавайских островах? Или надо писать в Гавайских островах?

7.01.2022 13:15
- гость -

13:13 гость
Почему отметился без своего ника ФУФЛО?

7.01.2022 13:19
- гость -

Одни стратеги собрались. И казах алмас здесь. А мы то думали, откуда он пишет?

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